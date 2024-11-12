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Audi kapanma aşamasındaki Brüksel fabrikasına alıcı bulamadı

Audi, kapanması planlanan ve yönetim ile çalışanlar arasında sorunların yaşandığı Brüksel fabrikası için alıcı bulamadı.

Haber Merkezi
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Audi kapanma aşamasındaki Brüksel fabrikasına alıcı bulamadı
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Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının, Brüksel'de üretim yapan tesisine yatırımcı arayışı sonuç vermedi.

Audi, Brüksel'deki tesise alıcı aramayı bıraktı.

Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Fabrika çalışanları tepki göstermişti

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Audi, yakın zamanda kapanacak Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun bir alıcı bulunamamıştı.

Audi'nin Brüksel'deki fabrikası 2025 Şubat sonunda kapatılacak.

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