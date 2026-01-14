Audi’nin küresel teslimatları 2025’te daraldı

Audi’nin 2025 yılı araç teslimatları, bir önceki yıla göre yüzde 2,9 gerileyerek 1 milyon 623 bin 551 seviyesinde gerçekleşti.

Elektrikli araç satışları ise bu dönemde hızlı bir artış gösterdi. Geçen yıl elektrikli araç teslimatları yüzde 36 yükselerek 223 bin adede ulaştı. Bu artış, Audi’nin elektrikli mobilite stratejisinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Audi’nin 2025 performansı

Şirketin en büyük pazarı olan Çin’de ise araç teslimatları düşüş yaşadı. Çin’deki satışlar yüzde 5 gerileyerek 617 bin 514 adede indi. Audi, bu durumun ülkedeki rekabetin halen yüksek seviyede olmasına bağlandığını belirtti.

Kuzey Amerika’daki teslimatlar da gerileme gösterdi. Bölgedeki araç teslimatları yüzde 12,2 düşüşle 202 bin 143 oldu. Almanya dışındaki Avrupa pazarında ise azalış sınırlı kaldı; satışlar yüzde 0,5 gerileyerek 464 bin 46 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya iç pazarında ise durum farklı seyretti. Ülke içindeki satışlar yüzde 4 artarak 206 bin 290 adede yükseldi. Türkiye pazarı da önemli bir performans sergileyerek yüzde 28’lik artışla dikkat çekti.

Genel tablo, Audi’nin küresel satışlarda bazı pazarlarda düşüş yaşamasına rağmen elektrikli araç ve Türkiye gibi belirli pazarlarda güçlü bir performans sergilediğini ortaya koyuyor.