AURA-SAMET KAMPÜS'ün dördüncüsü Kayseri’de gerçekleşti

Mimarlık ve şehircilik alanında kendilerine daha derin bir boyut katmak isteyen lisans öğrencileri SAMET ürünlerinden ilhamla “Konforlu Yaşam Alanları” tasarlamak üzerine Mimar Bilge Bal’ın yürütücülüğünde katıldığı atölyeler ile başlayan KAMPÜS, ardından Aslı Özbay moderatörlüğünde Akademisyen Mimar Burak Asiliskender, Mimar Ömer Selçuk Baz, Yeni Medya Sanatçısı Talat Alkan ve Sanat Tarihçisi Tolga Uyar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Kültürel Miras ve Koruma” başlıklı panel ile devam etti.

Panel, atölyede üretilen projelerin, jüri tarafından değerlendirilerek seçilen projelerin ödül töreniyle son buldu. Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde gerçekleşen sergi ve panel, mimarlık, sanat ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere, tüm disiplinlerden öğrencilerin, profesyonellerin ve akademisyenlerin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlendi.

2024 yılına yayılan “KAMPÜS” projesi; tasarım ve teknoloji, sürdürülebilirlik ve enerji, arkeo-tasarım, kültürel miras ve koruma, kentsel dirençlilik ve afetler gibi konularıyla Türkiye’nin tasarım ve mimari vizyonuna katkı sağlarken farklı şehirlerdeki üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen atölyeler ile de geleceğin tasarımcı adaylarına ilham vermeye devam ediyor.

Tasarıma ve üretime olan tutkusu ile yarım asır önce bu topraklarda başlayan yolculuğunu bir dünya markası olarak devam ettiren SAMET, yine bu topraklarda geleceği şekillendirme arzusu ile Türkiye’nin genç tasarımcı adaylarına dokunuyor. Türkiye’nin mimari ve tasarım alanında mevcut eğitimine katkı sağlamak hedefiyle farklı uzmanlık alanlarının iş birliğine dayalı kolektif üretimlere ve programlara imza atan İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul ile güçlerini birleştirdiği KAMPÜS projesi, geleceğin tasarım ve mimari vizyonuna katkıda bulunuyor.