Aura-Samet Kampüs’ün üçüncüsü Muğla’da gerçekleşti

Samet ve Aura İstanbul işbirliğiyle düzenlenen “KAMPÜS” etkinliklerinin üçüncüsü , Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin ardından 15-17 Mayıs tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Mimarlık ve şehircilik alanında kendilerine daha derin bir boyut katmak isteyen lisans öğrencileri ile birlikte Samet ürünlerinden ilhamla konforlu yaşam alanları tasarlamak üzerine bir atölye düzenlendi.

Mimar Bilge Bal’ın yürütücülüğünü üstlendiği bu atölyede üretilen projeler, jüri tarafından değerlendirilerek seçilen projeler ödüllendirildi.

Atölyedeki üretimlere yer verilen proje sergisi eşliğinde, Zühre Sözeri moderatörlüğünde düzenlenen "Arkeo-Tasarım" başlıklı panelde, arkeolog Bilal Söğüt, mimar Cengiz Kabaoğlu, sanatçı ve yazar Emre Zeytinoğlu ve mimar Han Tümertekin konuşmacı olarak yer aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde Mavi Çatı’da yer alan sergi ve panel, mimarlık, sanat ve tasarım disiplinleri başta olmak üzere, tüm disiplinlerden öğrencilerin, profesyonellerin ve akademisyenlerin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlendi.

2024 yılına yayılacak olan “KAMPÜS” projesinde; tasarım ve teknoloji, sürdürülebilirlik ve enerji, arkeo-tasarım, kültürel miras ve koruma, kentsel dirençlilik ve afetler gibi konular ele alınacak.