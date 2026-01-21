AURA–SAMET KAMPÜS’ün 2. yılı Galata Rum Okulu’nda düzenlenen gala ile kutlandı

Mimari ve tasarım dünyasına yön veren değerli isimlerin bir arada olduğu gecenin en önemli sürprizlerinden biri müzik performansları ile sahne alan konuklardı. Mimarlık mesleklerinin yanı sıra müzikle kendilerini en iyi şekilde ifade eden; aralarında 2025 Kampüs projesinde panelist ve jüri üyesi olarak yer alan isimlerin de olduğu performanslar konuklara keyifli anlar yaşattı.

Akdeniz Üniversitesi (Antalya), Trakya Üniversitesi (Edirne), Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) ve Çukurova Üniversitesi (Adana) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerdeki atölyelerde birinci olan projeler arasından "Re - Nomad" projesiyle Trakya Üniversite'sinden Evren Arslan ve Yiğit Albaş'ın KAMPÜS 2025 birincisi seçildiği etkinliğin büyük ödülü ise; Moskova – St.Petersburg Seyahati oldu.

Ödül töreninin hemen ardından birbirinden değerli guruplarla gerçek bir müzik şölenine dönüşen galada açılışı; Anadolu’nun geleneksel mirasını çağdaş öğelerle harmanlayan profesyonel bir isim olan UMUT ADAN gerçekleştirdi. Ardından LESS IS MORE JAM grubuyla; Cem İlhan, Arman Akdoğan, Erim Gürdal, Erk Özen ve Evren Öztürk sahne alırken, CE² grubundan Emrah Altınok, Emre Altürk ve Cem İlhan ile devam etti. Canlı performanslar eşliğinde coşkulu bir konser tadına dönen galanın kapanışını ise DJ performansı ile CEM SORGUÇ gerçekleştirdi.

SAMET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uçkan ve AURA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul Erkmen’in yaptıkları konuşmalarda KAMPÜS projesi için yarının tasarım dünyası için ne kadar önemli olduğu vurgulanırken, etkinliğin 2026 yılında da devam edeceğinin müjdesi de verildi.

Pınar Uçkan; “İki yıldır büyük bir heyecanla devam ettirdiğimiz, SAMET’in mimarlık ve iç mimarlık öğrencileriyle buluşmasını sağlayan bu özel proje, markanın tasarım vizyonunu ve mimari iş birliklerine verdiği önemi net bir biçimde ortaya koyuyor. SAMET’in tasarım yaklaşımı etrafında şekillenen özgün projeler, genç yeteneklerin yaratıcı dünyasını beslerken, aynı zamanda Türkiye’de çağdaş tasarım ve mimarlık kültürüne değer katan bir etki alanı yaratıyor. Geleceğin tasarım anlayışını bugünden destekleyen bu proje ile yarını şekillendirecek yaratıcı zihinlerle kurulan güçlü bir iş birliği niteliği taşıyor.” sözleri ile geleceğin tasarım dünyasında SAMET olarak önemli bir oyuncu olduklarını ifade etti.

AURA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksek Mimar Yılmaz Değer ise; "KAMPÜS projemizin “Göçebe Yaşam Alanları” atölyesini bir yarışma olarak değil, ortak bir düşünme ve üretim zemini olarak kurguladık. Mao’nun “Bırakın yüz çiçek açsın, yüz fikir yarışsın” sözüyle ifade ettiği gibi bir yaklaşımı hayal ettik; birlikte tartışmayı, düşünmeyi ve paylaşmayı önemsedik. Amacımız asla okulları ya da öğrencileri yarıştırmak değil; aynı tema etrafında, birbirinden çok farklı ve özgün fikirlerin bir arada var olabileceğini görünür kılmaktı. Bu süreçte öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmalar, tartışma kültürünün ve birlikte düşünmenin ne kadar verimli ve öğretici olabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Bu vesileyle, etkinliği birlikte yürüttüğümüz SAMET firmasına da bir kez daha teşekkür etmek isterim. Tıpkı ürettikleri raylar ve menteşelerle nesnelerin potansiyelini ortaya çıkararak değişime ve dönüşüme olanak tanımaları gibi; AURA’ya ve bu etkinliğe verdikleri destekle de genç tasarımcıların ufuklarının açılmasına, dönüşmelerine ve formasyonlarının gelişmesine önemli katkılar sunuyorlar. Bu destek bizim için gerçekten çok değerli." sözleriyle projenin tasarım dünyası için değerini aktardı.

Antalya, Edirne, Eskişehir ve Adana şehirlerinin üniversitelerinde gerçekleşen atölyelerde birinci olan projeler arasından Moskova – St.Petersburg Seyahati ödülü ile taçlanan projeye ödülünü ise AURA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Değer ve SAMET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uçkan takdim etti.