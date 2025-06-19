Automechanika Istanbul 2025'i, 145 ülkeden 57 bin profesyonel ziyaret etti

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliği ile Türkiye’de ilk kez 2001 yılında düzenlenen Automechanika Istanbul, 12–15 Haziran 2025 tarihleri arasında otomotiv satış sonrası sektörünün geleceğine yön verdi.

Fuar, yüzde 55 oranında yurt dışından katılımla, Türkiye’de tüm zamanların en büyük uluslararası katılımına ev sahipliği yaptı ve bir önceki yıldan kendine ait olan bir rekor daha kırdı. Türkiye ihracatının lokomotifi niteliğini taşıyan otomotiv satış sonrası endüstrisinin lider fuarı Automechanika Istanbul, sektörün küresel oyuncularıyla yerli üretici ve distribütörleri buluşturarak yüksek hacimli iş birliklerine zemin hazırladı.

Küresel otomotiv satış sonrası sektörünün kalbi İstanbul’da attı

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki 14 salonun yanı sıra özel olarak inşa edilen Atrium Salonu ile birlikte toplam 15 salonda gerçekleşen Automechanika Istanbul 2025; Parçalar ve Sistemler, Arıza Tespit ve Onarım, Aksesuar ve Özelleştirme, Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma, Araç Yıkama ve Bakım, Bayi ve Atölye Yönetimi, Alternatif Sürüş Sistemleri & Yakıtlar ve Madeni Yağlar ana ürün kategorileri altında sektörün en güncel teknoloji ve hizmetlerini sergiledi.

Automechanika Istanbul markasının ulaştığı başarıda büyük katkıları olan partnerlerinden Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) gibi birçok resmi ve sivil toplum kuruluşları da sektöre olan desteklerini göstermek amacıyla fuarda yer aldı. Ulusal partnerlerin yanı sıra Avrupa’da ve dünya çapında faaliyet gösteren FIGIEFA, ZDK, APRA ve IBIS gibi otomotiv sektörünün en yetkin ve prestijli kurumları da Automechanika Istanbul’un uluslararası partnerleri olarak destek verdi. Fuarın Teknoloji ve İnovasyon Partneri ZF, Geleceğin Mobilite Sponsoru MAHLE, Güç Sponsoru YANMAR ve E-Ticaret Sponsoru eBay ile Automechanika Istanbul 2025, başarısını küresel çapta prestije sahip olan partnerlerinin kurduğu bu sağlam temeller üzerine inşa etti.

Fuarda işlenen temalar ve dopdolu etkinlik programı yoğun ilgi gördü

Sergilenen binlerce ürün ve hizmet gruplarına ek olarak, Automechanika Istanbul 2025 fuarı tüm profesyoneller için kurumsal ve kişisel gelişime katkı sağlarken, fuarın yoğun temposunda dahi keyifli zaman geçirebilecekleri birçok program ve olanak sundu. En prestijli markaların elektrikli araç modellerinin yer aldığı ve bu araçların bakım-onarım istasyonlarının uygulamalı olarak tanıtıldığı Innovation 4 Mobility by BAKIRCI özel bölümü, 12. salonda otomotiv endüstrisi profesyonellerinin en fazla ilgi gösterdiği tema olarak öne çıktı. Bu alanda BAKIRCI Garagineering ekibi 4 gün boyunca profesyonellere uygulamalı eğitimler ve sunumlar düzenledi. Yine 12. salonda yer alan Automechanika Academy programında Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi’nin katkılarıyla geleceğe ışık tutan veriler, sektörel gelişmeler ve trendler alanlarında uzman isimlerin deneyimleri ve yorumları ile izleyicilere aktarıldı. Aynı salonda bu yıl “Automechanika Detailing Arena by Olex Films” adındaki yeni konseptiyle düzenlenen program kapsamındaki yarışmalarda ise profesyoneller, meslektaşlarıyla rekabet ederken hünerlerini gözler önüne serdi.

12A Salonu’ndaki “Premium Event Arena” özel bölümündeki üniversite stantlarında genç mühendisler çalışmalarını sergilerken, hız ve performans sınırlarını zorlayan yarış araçları da ziyaretçiler tarafından yakından incelendi. Usta ellerin sihriyle yıllara meydan okuyan klasik araçlar, 2. Salon’daki “Automechanika ES Garaj” özel bölümünde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Otomotiv sektöründeki kariyer fırsatlarını keşfetmek isteyen misafirler ise Eleman.net katkılarıyla 8. Salon’da hazırlanan “Kariyer Alanı”ndan yararlanma şansı buldu.

Fuar alanındaki hareketlilik artarak devam ederken, dijital platform özellikleri kullanılarak rekor sayıda birebir görüşme gerçekleşti. CIO Ödülleri “Stratejik Dönüşüm Liderleri” kategorisinde ödül kazanan Automechanika Istanbul B2B Platformu aracılığıyla 740 adet B2B görüşme yapıldı. Platformda katılımcı ve ziyaretçiler, ilgi alanlarına göre eşleştirildi. Katılımcı sayısındaki artış, stant trafiğinde de kayda değer bir yoğunluk sağladı. Premium konumlandırılan firmalar, gelişmiş dijital servisler aracılığıyla stant trafiğini ve görünürlüğünü önemli ölçüde artırma fırsatı yakaladı.

Gerek katılımcı firmalar, gerekse fuarı ziyaret eden profesyonellerin niteliği ile artık sadece Türkiye’nin ve çevre ülkelerin değil, dünyanın önde gelen fuarlarından biri olduğunu gösteren Automechanika Istanbul, 2026 yılında 21–24 Mayıs tarihlerinde yine İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.