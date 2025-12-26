Avansas Genel Müdürü Ahmet Güleç: 2025 büyüme ve dönüşümün hızlandığı bir yıl oldu

Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren Avansas, kendi araç filosuyla müşterilerinin yaklaşık yüzde 75’ine 1 günde teslimat sağlarken, B2B e-ticarette hız, güven ve sürdürülebilirliği merkeze alan iş modeliyle büyümesini sürdürüyor.

Konuya ilişkin Ekonomim'e konuşan Avansas Genel Müdürü Ahmet Güleç şu ifadeleri kaydetti:

Avansas 2025 yılını nasıl geçirdi?

"2025 yılı Avansas için, büyümenin ve dönüşümün hızlandığı bir yıl oldu. İş yerlerinin hızla değişen ihtiyaçlarına daha çevik yanıt verebilmek amacıyla; temizlik, kırtasiye ve teknoloji gibi temel kategorilerde ürün çeşitliliğimizi genişlettik. Aynı zamanda lojistik ve dijital altyapımıza yaptığımız yatırımlarla, müşterilerimize tek noktadan, hızlı ve esnek çözümler sunma kapasitemizi daha da güçlendirdik.

Bu kapsamda, Avrupa Yakası İkitelli’de yeni bir depo operasyonunu devreye aldık. Bu yatırım sayesinde teslimat sürelerimizi daha da kısaltırken, operasyonel verimliliğimizi artırdık ve özellikle yoğun bölgelerde müşterilerimize çok daha hızlı hizmet verebilir hale geldik. Hacim olarak müşterilerimizin yüzde 75’ine doğrudan kendi araçlarımızla ve 1 günde servis veriyoruz, kusursuz sipariş oranımız kendi filomuzda yüzde 99. Bu yaygın dağıtım ağını, farklı coğrafi koşullar ve müşteri profilleri doğrultusunda dinamik modellerle optimize ediyoruz.

Bu aksiyonumuz ile yalnızca operasyonel verimliliğimizi artırmakla kalmadık; sürdürülebilirliği de iş yapış şeklimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Yıl boyunca katıldığımız fuarlar, iş dünyasının nabzını yakından tutmamıza ve yeni iş birlikleri geliştirmemize önemli katkı sağladı. Hizmet kalitemiz ve hayata geçirdiğimiz yenilikçi projeler ise çeşitli ödüllerle tescillenmiş oldu."

Avansas’ın 2026 yılı ajandasında neler var? Öncelikleri neler olacak?

"İş ve iş yeri alışverişinin uzmanı olarak Avansas’ın ajandasında büyümeyi sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapıyla devam ettirmek yer alıyor.

Önceliğimiz; iş yerlerinin tüm ihtiyaçlarını tek noktadan, tek fatura ile, hızlı ve sorunsuz şekilde karşılayan çözüm ortağı olma konumumuzu daha da güçlendirmek.

Bu doğrultuda; lojistik kabiliyetlerimizi ve dijital altyapımızı geliştirmeye, hizmet kalitemizi daha da yukarı taşımaya odaklanacağız. Müşteri deneyimini merkeze alan teknolojik yatırımlar, veri odaklı karar alma süreçleri ve operasyonel mükemmeliyet, 2026’nın temel yapı taşları arasında yer alacak.

Bununla birlikte; biz bu topraklardan doğmuş bir markayız. Türkiye’nin markası olarak; yerli tedarikçileri desteklemeyi, yerli üretimin payını artırmayı ve tedarik zincirinde sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ürün portföyümüzü hem Avansas markalı ürünler hem de farklı ihtiyaçlara yanıt veren yeni kategorilerle genişletirken, bu yaklaşımı uzun vadeli iş birlikleriyle hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

"Tüm bu çalışmalarla amacımız, müşterilerimizin günlük operasyonlarını kolaylaştıran, güvenilir ve uzun vadeli bir iş ortağı olmayı sürdürmek."

Kategori olarak en hızlı büyüdükleri alanlar hangileri? Hangi alanlarda daha fazla potansiyel görüyorlar?

"2025 yılında en hızlı büyüme gösterdiğimiz kategoriler gıda ve temizlik oldu.

Temizlik kategorisinde Avansas markalı ürün portföyümüz önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Yüksek fiyat–performans algısı ve kesintisiz ürün bulunurluğu sayesinde bu kategoride güçlü bir ivme yakaladık. Nitekim Avansas yüzey temizlik havlusu ve Avansas markalı kolonyamız, lansmandan bugüne yüzde 400’ün üzerinde büyüme gösterdi. Bunun yanı sıra, Avansas markalı diğer temizlik ürünlerimiz de kısa sürede iş yerlerinin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

Gıda kategorisinde ise özellikle kahve ve çay kategorilerinde büyümemiz çok hızlandı. Avansas markalı kahve ve çaylarımız güçlü bir performans sergiliyor. Çay kategorisinde yüzde 100 büyüme yakaladık. Avansas Filiz ve Tiryaki çaylarımız, küp şeker gibi ürünlerle; kaliteyi daha yakından kontrol edebildiğimiz, aynı zamanda müşterilerimize uygun maliyetli ve güvenilir alternatifler sunduğumuz bir yapı oluşturduk. Bu yaklaşım, gıda kategorisinde sürdürülebilir bir büyüme zemini yaratıyor. Bununla birlikte kahve kategorisi bizim açımızdan oldukça önemli. Avansas Türk kahvemizi çok yakın zamanda yeni tadıyla sunmaya başladık, kısa zamanda yüzde 35 büyüme gördük.

İş yeri kırtasiye ve kâğıt ürünleri ise Avansas için temel kategoriler olmaya devam ediyor. Bu alanda büyüme daha istikrarlı ve öngörülebilir bir seyir izlerken, toplam portföyümüzün sağlam omurgasını oluşturuyor.

İş yerlerinde artık yalnızca operasyonel ihtiyaçlar değil, çalışanların iş yerlerindeki günlük beklentileri de satın alma kararlarında belirleyici hale geliyor. Bu dönüşüm doğrultusunda ürün portföyümüzü önemli ölçüde genişlettik ve Avansas markalı ürün yatırımlarımıza hız verdik."

Türkiye’de işletmelerin satın alma tercihlerinde değişim gözlemliyorlar mı?

"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son birkaç yılda işletmelerin satın alma tercihlerinde belirgin bir dönüşüm yaşanıyor. Şirketler yalnızca fiyat odaklı kararlar almıyor; kendilerine zaman kazandıran, operasyonlarını kolaylaştıran ve güvenilir hizmet sunan iş ortaklarını tercih ediyor. Satın alma süreci, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, uçtan uca bir deneyim olarak değerlendiriliyor.

Avansas olarak bu dönüşümü yalnızca satış verileriyle değil; araştırma ekibimizin sağladığı müşteri iç görüleriyle yakından takip ediyoruz. Müşteri davranışlarını, ihtiyaç kırılımlarını ve satın alma yolculuğunu düzenli olarak analiz ederek; beklentilerin hız, kolaylık, güven ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiğini net biçimde görüyoruz.

Bu iç görüler doğrultusunda pazarlama yaklaşımımızı da dönüştürdük. İletişimden kanal stratejisine, kampanya kurgularından ürün önceliklendirmeye kadar tüm pazarlama çalışmalarımızı; müşterilerimizin iş süreçlerine gerçek anlamda değer katan, deneyim odaklı bir yaklaşımla ele alıyoruz. Pazarlama, satış, teknoloji ve operasyon ekiplerimizin yakın iş birliği sayesinde; sipariş süreçlerini hızlandıran dijital çözümler, tek fatura ve tek noktadan teslimat gibi beklentilere karşılık veren bütüncül bir deneyim sunuyoruz.

Öne çıkan bir diğer önemli değişim ise kalite ve sürdürülebilirlik beklentisi. İşletmeler, çalışanlarının kullandığı ürünlerde güvenilir ve sorumlu markaları tercih etmeye her zamankinden daha fazla önem veriyor. Bu noktada pazarlama ekiplerimizin içgörüleri, Avansas markalı ürünlerin geliştirilmesinde ve konumlandırılmasında belirleyici oluyor. Özellikle gıda ve temizlik kategorilerindeki kendi markalı ürünlerimize olan artan talep, bu yaklaşımın sahadaki en somut yansımalarından biri."

Hibrit ya da evden çalışma düzeni satışları ne yönde etkiledi?

"Hibrit çalışma düzeni, satışlarımızda talebin yönünü ve içeriğini yeniden şekillendirdi. İş yerlerine dönüşle birlikte ortak alan tüketimlerinde yeniden bir hareketlenme gözlemledik. Aynı zamanda evden çalışan ekiplerin ihtiyaçları devam ettiği için toplamda dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yakaladık.

Bu dönüşümde geniş ürün portföyümüz belirleyici bir rol oynadı. Avansas olarak yalnızca iş yeri ortamına değil, uzaktan çalışan ekiplerin ihtiyaçlarına da bütüncül çözümler sunuyoruz. Şirketler, hem iş yerindeki hem de evden çalışan ekiplerinin ihtiyaçlarını tek noktadan ve tek fatura ile karşılamayı tercih ediyor."

Tedarik yönetimini nasıl farklılaştırıyorsunuz?

"Tedarik yönetiminde temel yaklaşımımız, iş yerlerinin satın alma süreçlerini mümkün olan en hızlı, kolay ve verimli hale getirmek. Geleneksel ya da dijital kanallarda farklı tedarikçilerden ayrı ayrı yürütülen iş yeri alışverişlerini, Avansas’ta tek tıkla, tek tedarikçi üzerinden ve kapıya teslim hizmetiyle uçtan uca yönetilebilir hale getiriyoruz. Böylece işletmelerin alışverişe ayırdığı zamanı ve operasyonel eforu azaltarak ana işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz.

Bu yaklaşımı destekleyen önemli çözümlerimizden biri AvansasPro. Büyük ölçekli şirketlere özel olarak geliştirdiğimiz bu yapı; stok yönetimi, bütçe kontrolü ve satın alma süreçlerinin daha şeffaf, kontrollü ve verimli şekilde yönetilmesine olanak tanıyor.

Bunun yanında, Avansas markalı ürünlerimizle yüksek kaliteyi erişilebilir fiyatlarla sunuyor; ürünleri doğrudan üreticiden iş yerlerine ulaştırarak sürdürülebilir bir maliyet avantajı yaratıyoruz.

Büyüme vizyonumuz doğrultusunda, ürün yelpazemizi sektörel derinlik kazanacak şekilde genişletmeye ve dijitalleşmeye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Tedarik yönetimimizi yalnızca ürün temini olarak değil; iş yerlerine değer katan, verimlilik sağlayan ve uzun vadeli güvene dayalı bir çözüm ortaklığı olarak konumlandırıyoruz."

2026 yılında e ticaret sektörünü nasıl değerlendirirsiniz? Fırsatlar ve zorluklar açısından ele alabilir misiniz?

"2026 yılına yaklaşırken e-ticaret sektörü, özellikle B2B tarafında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekilleniyor. İşletmeler artık yalnızca ürün tedarik eden platformlar değil; süreçlerini dijitalleştiren, verimlilik sağlayan ve uzun vadeli değer yaratan iş ortaklarıyla çalışmak istiyor. Bu dönüşüm, B2B e-ticaret için önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda yüksek adaptasyon gerektiren bir dönemi de beraberinde getiriyor.

Avansas olarak biz, iş ve iş yeri alışverişi alanında lider bir marka olmanın sorumluluğuyla; dijital altyapımızı sürekli geliştiriyor, müşterilerimizin satın alma süreçlerini daha hızlı, daha şeffaf ve daha kolay hale getiriyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir başlık olarak değil, tedarik zincirinden lojistiğe, ürün gamından operasyonel verimliliğe kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım olarak ele alıyoruz.

Önümüzdeki dönemde sektörde fark yaratacak markaların; dijital çözümlerle müşteri deneyimini güçlendiren, kaynak kullanımını optimize eden ve sürdürülebilir iş modelleriyle güven veren markalar olacağına inanıyoruz. Avansas olarak da 2026 ve sonrasında, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, geleceğe değer katan bir B2B iş ortağı olma hedefimizle yolumuza devam ediyoruz.”

Bugün iş dünyasında rekabetin ana belirleyicisi; hız, güven ve sürdürülebilirlik. B2B e-ticaret ise bu üç başlığı bir araya getiren en güçlü alanlardan biri. Şirketler artık yalnızca maliyet avantajı değil; süreçlerini sadeleştiren, dijital çözümlerle verimlilik sağlayan ve uzun vadeli değer üreten iş ortaklarıyla çalışmak istiyor."

Avansas olarak bugün Türkiye’nin 81 ilinde her ölçekten işletmenin (hem KOBI hem de büyük ölçekli işletmeler) iş ve iş yeri ihtiyacını karşılıyoruz. Ortalama bir siparişimizin hacmi e-ticaret ortalamasının 4 kat üzerinde, bir siparişte ortalama 12 ürün taşıyoruz. Bu da yaptığımız işin doğası gereği ayrı bir noktada konumlanmamızı sağlıyor, bu anlamda e-ticaret sektöründe rakibimiz yok."

Avansas Genel Müdürü Ahmet Güleç sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün 500’ü aşkın çalışanımız, 3.500’den fazla ürün çeşidimiz ve 1 milyonu aşkın müşterimizle iş yerlerine hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Bununla birlikte Avansas olarak yalnızca ürün sağlayan bir marka değil; müşterilerimizin iş süreçlerini sadeleştiren, verimliliklerini artıran ve onlara zaman kazandıran bir çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde B2B e-ticarette fark yaratacak olanların; teknolojiyi doğru kullanan, müşteri deneyimini merkeze alan ve sürdürülebilir büyümeyi odağına koyan markalar olacağına inanıyorum."