Avansas’a yeni CEO

Avansas’ta gerçekleşen üst düzey atama ile CEO’luk görevine Gary Fox getirildi. Ağustos 2021’den beri Avansas’ta Strateji ve Müşteri Deneyimi Direktörlüğü görevini üstlenen Fox, yeni dönemde şirketin CEO’su olarak görevini sürdürecek. Avansas CEO’su Burak Peker ise Avansas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Kariyerine Birleşik Krallık’ta finansal hizmetler şirketi Halifax’ta başlayan Fox, 1998-2013 yılları arasında Dell’de stratejik ve global sorumluluklarla Üst Düzey Yönetici ve Operasyon Lideri olarak çalıştı. Fox, strateji, operasyon, insan kaynakları, marka, pazarlama, ürün yönetimi, e-ticaret, çağrı merkezi yönetimi ve müşteri deneyimi alanlarında sorumluluk üstlendi. Fox, yeni göreviyle birlikte Avansas’ın Türkiye ve İngiltere'deki operasyonlarına liderlik yapacak.