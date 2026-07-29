Avansas/Murat Şentürk: İşletmeler artık en ucuzunu değil, en güvenilir tedarikçiyi seçiyor

Ekonomik belirsizlikler ve değişen iş yapış biçimleri, şirketlerin satın alma stratejilerini de dönüştürüyor. İşletmeler artık yalnızca en düşük fiyatı sunan tedarikçiyi değil; hızlı teslimat, stok sürekliliği, operasyonel verimlilik ve güvenilir hizmet sağlayan iş ortaklarını tercih ediyor. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte tek noktadan tedarik modeli de özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere kurumsal müşteriler arasında giderek daha fazla önem kazanıyor.

Avansas Ticaret Direktörü Murat Şentürk, 2026'nın ilk yarısında işletmelerin satın alma alışkanlıklarında yaşanan değişimi, öne çıkan sektörleri, KOBİ'lerin dönüşen beklentilerini, yapay zekânın ticari karar alma süreçlerine etkisini ve B2B e-ticarette rekabetin neden fiyat yerine hizmet kalitesi eksenine kaydığını anlattı.

2026’nın ilk yarısında işletmelerin satın alma davranışlarında en dikkat çekici değişim ne oldu?

Son dönemde işletmelerin satın alma kararlarını verirken çok daha seçici ve planlı hareket ettiğini görüyoruz. Belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda şirketler, sadece maliyet odaklı değil; operasyonlarını kesintisiz sürdürebilecekleri güvenilir iş ortaklarına ve verimli satın alma süreçlerine yatırım yapıyor.

Avansas olarak 2026'nın ilk yarısında en dikkat çekici değişimin de bu yaklaşım olduğunu gözlemledik. İşletmeler artık yalnızca en uygun fiyatı aramıyor; ihtiyaç duydukları ürüne doğru zamanda, eksiksiz ve güvenilir şekilde ulaşabilmeyi de en az fiyat kadar önemsiyor.

Bununla birlikte düzenli ve planlı alımların arttığını, dijital kanallar üzerinden verilen siparişlerin payının yükseldiğini görüyoruz. Satın alma kararlarında ürün çeşitliliği, hızlı teslimat, stok sürekliliği ve satış sonrası hizmet gibi unsurlar da giderek daha belirleyici hale geliyor. Biz de Avansas olarak müşterilerimizin değişen bu beklentilerine, iş süreçlerini kolaylaştıran ve verimlilik sağlayan çözümlerle yanıt vermeye devam ediyoruz.

Hangi sektörlerde talep artışı, hangilerinde yavaşlama gözlemliyorsunuz?

Son dönemde talep tarafına baktığımızda piyasanın oldukça dinamik ama aynı zamanda seçici ilerlediğini söylemek mümkün. Dijitalleşme, uzaktan çalışma kültürü ve operasyonel verimlilik ihtiyacıyla birlikte özellikle e-ticaret, yazılım, bulut tabanlı hizmetler ve genel olarak iş süreçlerini kolaylaştıran çözümlere yönelik talep belirgin şekilde artıyor. Sağlık, lojistik ve hızlı tüketim gibi alanlar da istikrarlı şekilde güçlü kalmaya devam ediyor.

Buna karşılık, daha yatırım yoğun ve ekonomik koşullara duyarlı sektörlerde, özellikle bazı geleneksel perakende alanlarında daha temkinli bir talep yapısı görülüyor. Şirketler bu dönemde büyük ve uzun vadeli harcamalardan ziyade daha kontrollü ve ihtiyaç odaklı ilerlemeyi tercih ediyor.

Biz Avansas tarafında da bunu net şekilde gözlemliyoruz. Kurumsal müşteriler artık tedarik süreçlerinde hız, maliyet kontrolü ve basitlik arıyor. Bu noktada “tek sipariş, tek fatura ve tek noktadan teslimat” modeliyle süreci sadeleştiriyor, müşterilerin ihtiyaçlarını tek merkezden yönetmesini sağlıyoruz. Bu yaklaşım hem operasyonel yükü azaltıyor hem de satın alma süreçlerini daha öngörülebilir hale getiriyor.

KOBİ’lerin satın alma alışkanlıkları son iki yılda nasıl değişti?

Eskiden KOBİ’ler kırtasiye, temizlik, gıda veya teknoloji ürünleri gibi farklı ihtiyaçlar için ayrı ayrı tedarikçilerle çalışır; bu da hem ciddi bir zaman kaybı hem de karmaşık bir sipariş ve fatura takibi yaratırdı. Son yıllarda bu yapı belirgin şekilde değişti.

Artık KOBİ’ler satın almayı daha bütünleşik ve tek noktadan yönetilebilir bir süreç olarak görüyor. Farklı kategorilerdeki ihtiyaçları ayrı ayrı yönetmek yerine, mümkün olduğunca tek sipariş içinde toplama ve operasyonu sadeleştirme eğilimi öne çıkıyor. Bu da hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de satın alma süreçlerini daha kontrol edilebilir hale getiriyor.

Avansas olarak biz de 15 yılı aşkın süredir yüzde 100 yerli sermaye yapımızla faaliyet gösteriyor, bu süreçte KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Geniş ürün yelpazemiz ve 7 farklı kategoride 400’ün üzerinde Avansas markalı ürünümüzle, iş ve iş yeri ihtiyaçlarının büyük bir kısmını tek çatı altında karşılıyoruz. Böylece müşterilerimiz farklı tedarikçilerle uğraşmadan tek sipariş, tek fatura ve tek teslimat modeliyle tüm süreci daha pratik ve verimli şekilde yönetebiliyor.

Anadolu ile büyük şehirler arasında satın alma davranışlarında farklılık görüyor musunuz?

İşletmenin bulunduğu şehir değiştikçe satın alma davranışında en çok hissedilen fark, ihtiyacın ortaya çıkma şekli ve karşılanma beklentisi oluyor.

Büyük şehirlerde iş temposu daha hızlı aktığı için ihtiyaçlar çoğunlukla anlık ortaya çıkıyor ve satın alma kararında hız belirleyici hale geliyor. Bir ürünün ne kadar kısa sürede temin edilebildiği, çoğu zaman fiyatın bile önüne geçebiliyor. Bu nedenle süreçlerde hız, erişilebilirlik ve operasyonel kolaylık öne çıkıyor.

Anadolu tarafında ise daha farklı bir yapı söz konusu. Bazı bölgelerde tedarik alternatiflerinin sınırlı olabilmesi ya da lojistiğin daha planlı ilerlemesi, işletmeleri daha öngörülü hareket etmeye yönlendiriyor. Bu yüzden siparişler daha çok önceden planlanıyor ve stok yönetimi daha kontrollü şekilde ilerliyor.

Avansas olarak kendi araç filomuzla müşterilerimizin yaklaşık yüzde 75’ine siparişleri 1 gün içinde ulaştırırken, yüzde 99’a yakın kusursuz sipariş oranıyla da sürecin güvenilir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Ayrıca Avrupa Yakası İkitelli’de devreye aldığımız yeni cross-dock operasyonumuz, teslimat sürelerimizi daha da kısaltmamıza ve operasyonel verimliliğimizi artırmamıza imkan sağladı. Bu yapı sayesinde hem büyük şehirlerdeki hızlı talebe hem de Anadolu’daki daha planlı ve erişim odaklı ihtiyaçlara aynı standartta cevap verebiliyoruz.

Yapay zekâ ve veri analitiği ticari karar alma süreçlerinizi nasıl etkiliyor?

Karar alma süreçlerinde artık en büyük değişim “ne hissediyoruz?” yerine “veri bize ne söylüyor?” sorusunun öne çıkmasıyla yaşanıyor.

Özellikle ticari tarafta yapay zeka ve veri analitiği, geçmiş satışlardan müşteri davranışlarına, ürün performansından dönemsel talep değişimlerine kadar çok geniş bir alanı analiz ederek daha net bir tablo sunuyor. Bu da kararların daha öngörülebilir, daha ölçülebilir ve daha az riskli alınmasını sağlıyor.

En somut etkilerden biri stok ve talep yönetiminde görülüyor. Hangi ürünün ne zaman artış göstereceği, hangi kategoride yavaşlama olabileceği ya da hangi bölgede talebin yoğunlaştığı gibi konular artık tahminle değil veriyle yönetiliyor. Bu da hem maliyet kontrolünü güçlendiriyor hem de operasyonel verimliliği artırıyor.

Avansas tarafında da veri analitiği, ürün planlamasından lojistik süreçlere kadar birçok alanda kararları destekleyen temel araçlardan biri haline gelmiş durumda. Yapay zeka destekli analizlerle hem müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı karşılık verilebiliyor hem de süreçler daha dengeli ve verimli yönetilebiliyoruz.

Son bir yılda en hızlı büyüyen ürün kategorileri hangileri?

Satın alma dinamiklerinde son bir yılın en belirgin resmi, işletmelerin “operasyonu ayakta tutan temel tüketim kalemlerine” çok daha stratejik yaklaşmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Artık büyüme, tek seferlik ya da dönemsel ürünlerde değil; sürekli dönen, iş akışını doğrudan etkileyen kategorilerde yoğunlaşıyor.

Bu çerçevede en hızlı büyüyen alanların başında gıda ve temizlik ürünleri geliyor. İşletmelerde günlük kullanımın zorunlu hale gelmesi, bu iki kategoriyi sadece birer satın alma kalemi olmaktan çıkarıp süreklilik gerektiren kritik ihtiyaçlara dönüştürdü. Temizlik tarafında hijyen standardının kalıcı şekilde yükselmesi de bu ivmeyi daha da güçlendirdi.

Kırtasiye ürünleri ise bu yapının en istikrarlı parçası olmaya devam ediyor. Dijitalleşmeye rağmen tamamen ortadan kalkmayan, aksine operasyonel süreçlerin temelini oluşturan bir kategori olarak düzenli ve öngörülebilir bir talep yapısı sergiliyor.

Avansas tarafında da bu tablo net şekilde görülüyor. Gıda, temizlik ve kırtasiye kategorileri, işletmelerin en sık tekrar eden ve en kritik ihtiyaçlarını oluştururken; bu alanlarda oluşan yoğun talep, tek noktadan tedarik ve bütünleşik satın alma modelini daha da önemli hale getiriyor.

B2B e-ticarette rekabet artık fiyat üzerinden mi, hizmet üzerinden mi şekilleniyor?

B2B e-ticarette rekabetin yönü artık tek bir eksene sıkışmış değil; ama ağırlık giderek “toplam deneyim” tarafına kaymış durumda.

Fiyat hala önemli bir kriter, özellikle yüksek hacimli alımlarda işletmeler doğal olarak maliyeti çok yakından takip ediyor. Ancak sadece fiyatla ayrışmak artık kalıcı bir avantaj sağlamıyor. Çünkü benzer fiyat seviyeleri çok hızlı şekilde piyasada dengelenebiliyor.

Asıl farkı yaratan taraf ise hizmet tarafı oldu. Siparişin doğru ve eksiksiz gelmesi, teslimat hızının öngörülebilir olması, süreçlerin sade ve sorunsuz ilerlemesi gibi unsurlar satın alma kararında belirleyici hale geldi. İşletmeler artık sadece “ne kadar?” değil, “ne kadar hızlı, ne kadar sorunsuz ve ne kadar kolay?” sorularını da aynı anda değerlendiriyor.

Avansas tarafında da rekabetin özellikle bu noktada şekillendiğini söylemek mümkün. Tek noktadan sipariş, tek fatura ve tek teslimat modeli; geniş ürün yelpazesiyle birlikte süreci sadeleştirerek işletmelere zaman kazandırıyor. Bu da B2B’de hizmet kalitesinin fiyattan daha da belirleyici hale geldiğini gösteriyor.