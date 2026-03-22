Avantgarde Grubu, Bodrum'u Bayramoğlu Döner ile tanıştırdı

Turizm faaliyetlerine 1990'lı yıllarda başlayan, 2010 yılında Avantgarde markasını yaratan Öztanık Ailesi, konaklama sektörüne dönük hizmetlerini hali hazırda 3 ayrı destinasyondaki 5 oteliyle sürdürüyor.

İstanbul’da 3, Bodrum ve en son açılan Kapadokya’da birer oteli bulunan Avantgarde Collection Grubu, gastronomi ve farklı hizmet alanlarında genişlettiği turizmdeki faaliyetlerini, ‘paydaş ekosistemi’ ile büyütüyor.

İlk işletmesi, Levent’te hizmete aldığı oteli ile birlikte Şişli ve Taksim’deki tesislerini, Avantgarde Urban markası altında toplayan Grup, Avantgarde Refined ile de Bodrum Yalıkavak ve Kapadokya’nın en büyük ilçesi Ürgüp’teki otellerini ‘yalın lüks’ hizmet anlayışıyla yönetiyor.

Projesinde 395 milyon TL mülkiyet alımı, 485 milyon TL renovasyon yatırımı gerçekleştirilen Avantgarde Refined Cappadocia ile 205 milyon liralık renovasyon yatırımı yapılan Avantgarde Refined Yalıkavak için toplam 1 milyar 80 milyon liralık özsermaye kaynaklı yatırıma imza atıldı.

Avantgarde Collection Kurucusu İsmet Öztanık, “Türkiye ekonomisine ulaşılabilir lüks ve yüksek kalite hizmet ortaya koyan turizm anlayışıyla hizmet ediyoruz. Amacımız, aile olarak turizmde yıllara dayalı deneyimlerimizi yurt dışına da taşıyarak, turizmde global bir markaya dönüşmek ve oluşturduğumuz paydaş ekosistemle, uzmanlığını geliştirmiş markalarla birlikte ekonomimize daha büyük hizmetlerde bulunmak” dedi.

"Kapadokya’da 4 mevsim turizm için çalışıyoruz"

Öztanık, en son açtıkları Avantgarde Refined Cappadocia ile bölgede 1,9 gün olan gecelik ortalama konaklama sürelerini 3-4 günlere çıkarma konusunda katkı sunmayı hedefl ediklerini belirterek, “Kapadokya bölgesinin dünyada bir benzeri yok. Gelen turist nitelikli hizmet bekliyor. Gastronomiden, konaklamaya kadar bu yönde ihtiyaç var. Bölgedeki bu ihtiyaca yanıt veriyoruz” diyor.

Öztanık, “Bugün Çin’den ABD’ye, İspanya’dan Güney Kore’ye kadar geniş bir coğrafyadan yüksek harcama potansiyeline sahip misafirleri ağırlıyoruz. Hedefimiz, Kapadokya’yı dört mevsim yaşayan, kültür ve gastronomiyle beslenen bir üst segment merkez haline getirmek” diye konuştu.

Deneyime büyük önem veriyor

Otellerini dizayn ederken, en az otel misafirleri kadan otel dışından da konaklamayacak ancak gastronomi başta deneyim yaşayacak misafirlere de odaklandıklarını kaydeden İsmet Öztanık, tesislerinde sosyal alanların önemli yer tuttuğunu dile getirdi.

Bir deneyim ve hizmet bütünü sunma gayreti içinde olduklarını belirten Öztanık, "Yurt içinde ve bölgemizde, yanı sıra farklı alanlardaki yatırımlarımızda dünyanın değişik coğrafl arında da büyüme planlarımız var" dedi.

Bayramoğlu Döner’i Bodrum’a götürüyor

Avantgarde Collection Grubu, konaklamadaki her iki markası için de ‘paydaş ekosistemi’ne dayalı işbirlikleri geliştirdi.

Kurulan sisteme göre, alanlarında en bilinen markalardan, örneğin en ünlü restoranlarından, kişiselleştirilmiş, özgün hamburger üreticilerine, SPA işletmeciliğinden, her yaşa göre eğitim ve sportif hizmet veren okullara çok sayıda firmadan hizmetler alımı yapılıyor.

İşbirlikleri yıla da yayılabildiği gibi dönemsel, bir gün veya hafta sonu hizmetleri şeklinde de olabiliyor. Örneğin tek şube ile hizmet veren Bayramoğlu Döner’in ekibi, Bodrum Yalıkavak Avantgarde Refined’da ‘döner partisi’ hizmet veriyor.

İsmet Öztanık, “Bugüne kadar ekosistemi oluşturan 20 paydaş restoran arasında; 7 Mehmet, Nazende, Yalova Restoran, Bay Nihat Cunda ve Bayramoğlu Döner gibi Türkiye’nin gastronomi mirasında iz bırakan markalar yer alıyor. ZMASH ve Poco Matcha, SPA Soul, Mundo Academy, Artist&Collectors hizmet aldığımız diğer markalar” diyor.

Market Halls ile İngiltere’de alanının en büyük yatırımcısı

Avantgarde Collection Kurucusu İsmet Öztanık’ın ortaklığında, İngiltere’de kurulan Market Halls dünya mutfaklarını bir çatı altında toplayan büyük food market zinciri olarak faaliyet gösteriyor.

4’ü Londra’da, 1 Brighton’da olmak üzere 5 lokasyonda hizmet veren Market Halls, hem ülkesinde büyüme planları yaparken, hem de Türkiye’den yatırımcıları İngiltere’ye çekmek için projeler geliştiriyor. Her şubesi yaklaşık 2.000 m2 alanda bulunan Market Halls bugüne kadar 3 milyonun üzerinde ziyaretçiye hizmet verdi. Her bir lokasyonda 8-10 adet işletme bulunuyor.

10 yılda Türkiye ve İngiltere’de önemli yatırımlara imza atıldı

Öztanık Ailesi, 3 nesildir İstanbul Levent’te ticaret yapıyor. Demir ticaretiyle başlayan iş yaşamında aile, ikinci nesilden itibaren yönünü gayrımenkul ve konaklama alanına çevirmiş. 2015’te İsmet Öztanık ve kardeşi Cenk Öztanık öncülüğünde, adı kardeşlerin ve baba Lütfi Öztanık’ın isimlerinden esinlenilerek faaliyete geçirilen Lucis Initiative, hizmet ağırlıklı çoklu yatırımların çatı kuruluşu yapılmış.

Konaklama ana omurga yatırım alanı olarak belirlenen yeni dönemde, gastronomi ve restoran işletmeciliği, ofis otelciliği, eğitim, paylaşım ofis modeli, entegre tesis yönetimi, ödeme sistemleri, e-ticaret yatırım alanları olmuş.

Grup, bugün İngiltere’nin 5 ayrı bölgesinde devam eden en büyük gıda-restoran işletmecisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Amaç, hem İngiltere’de, yanı sıra ABD başta dünyanın değişik bölgelerinde bu alanda yeni yatırımları devreye almak üzerine konulmuş.