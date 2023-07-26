Avita: Psikolojik danışmanlık hizmeti artış gösteriyor

Yapılan araştırmalara göre hastalık dışında belirsizlik, stres, günlük ve gündemde yaşanan olaylar psikolojiyi olumsuz yönde etkiliyor. Salgın ve ekonomik problemlerin toplumun ruh halini etkilemesiyle Türkiye’de ‘mutlu’ olduğunu belirtenlerin oranı son 5 yılda düşüş gösterdi. TÜİK’in yapmış olduğu araştırmaya göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 53 iken 2022 yılında yüzde 49’a geriledi.

Danışmanlık hizmeti veren Avita’nın ‘Çalışan Destek Programı’ üzerine yapmış olduğu araştırma, mutluluk tablosu rakamlarını doğrular nitelikte. 2023 İlk Yarı Yıl Değerlendirme Raporu’na göre en çok tercih edilen hizmet yüzde 45 ile psikolojik danışmanlık oldu. Çalışanların en çok talep ettiği ikinci hizmet ise yüzde 26 ile gündemin önemli konulardan olan mevzuat danışmanlığı olarak göze çarpıyor.

Bu yılın ilk 6 ayında en çok tercih edilen hizmetlerden biri de tıbbi bilgi danışmanlığı oldu. Tıbbi konularda desteğe ihtiyaç duyanların oranı yüzde 8 olurken, arayanlar en çok çocuk hastalıkları konusunda destek aldılar. Çalışanlar bunun dışında sağlıklı beslenme danışmanlığı (yüzde 6), mali bilgi (yüzde 6), veteriner danışmanlığı (yüzde 2), genel bilgi (yüzde 6), bel, boyun, sırt ağrıları ve ofis ergonomisi (yüzde 1), alanlarında destek aldı.

Kadınlar erkeklerden daha fazla destek aldı

2023’ün ilk yarısında çeşitli konularda danışmanlık hizmeti alanların başında yüzde 61 ile kadınlar geliyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 39 olarak raporda yer aldı. Erkek çalışanlar en çok ‘mevzuat danışmanlığı’ hizmeti alırken kadın çalışanlar ise en çok psikolojik danışmanlık alanında hizmet almak için uzmanlara ulaştı.

Psikolojik danışmanlık hizmetini alanların yüzde 82’si kendileri ile ilgili destek alırken yüzde 16’sı eşleri ve aile bireyleri, yüzde 2’si de çocukları ile ilgili konularda uzmanlara ulaştı. En fazla çağrı alınan psikolojik konuların başında yüzde 13 ile kaygı belirtileri oldu. Araştırmanın sonuçlarına göre çalışanların yüzde 6’sı depresif belirtiler, yüzde 5’i çocukluk gelişimi, yüzde 4’ü ilişki sorunları, diğer bir yüzde 4’ü travmatik olaylar ve travma sonrası stres belirtileri, yüzde 3’lük sorunlar içerisinde evlilik sorunları, duygu yönetimi ve ergenlik dönemi üzerine danışmanlık almak için başvurdular.

"Yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmetleri de sağlıyoruz"

Avita İş Mükemmelliği Müdürü Banu Mercan Öztürk, yaptığı açıklamada; “Çalışanlar ve aile bireyleri; iş-yaşam dengesi, iş yerindeki ilişkiler, işten ve iş yerinden kaynaklanan kişisel sorunlar, yıldırma ve şiddet, evlilik, aile ve ilişki güçlükleri, alkol ve madde kullanımı, travmatik olayların çözülmesi için psikolojik danışmanlardan destek istiyor. Avita olarak hizmet verdiğimiz firma çalışanlarının, 7 gün 24 saat olmak üzere; psikolojik danışmanlık, mevzuat danışmanlığı, tıbbi bilgi, mali bilgi, yeni doğan bakımı, sağlıklı beslenme, bitki bakım danışmanlığı, boyun, sırt ağrıları ve ofis ergonomisi, veteriner danışmanlığı, teknolojik destek ve genel bilgi alanlarında yanlarındayız. Gerekli durumlarda danışanlarımıza yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmetleri de sağlıyoruz” dedi.

Ev sahibi - kiracı ilişkileri ön plana çıktı

Son dönemlerde artan ev kiraları, ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kira problemleri, kat mülkiyeti uyuşmazlıkları ve komşuluk hukuku gibi konular gündemi meşgul ediyor.

Avita Çalışan Destek Programı 2023 İlk Yarı Değerlendirme Raporu’nda çalışanların ve aile bireylerinin en çok danışmanlık hizmeti aldığı konulardan bir tanesi de mevzuat danışmanlığı. Raporun sonuçlarına göre mevzuat danışmanlığı alanların oranı yüzde 26 oldu. Çalışanlar; ev sahibi-kiracı sorunları dışında kredi kartı sorunları, tüketici hakları, boşanma ve sonrasındaki haklar ve sorumluluklar ve borçlar/alacaklarla ilgili yaşanan sorun ve haklar gibi konularda mevzuat danışmanlığı hizmeti aldılar.