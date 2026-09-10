AVM’lerde faaliyet gösteren köklü marka konkordato ilan etti!

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Ekonomik baskıların arttığı dönemde şirketlerin konkordato başvuruları sürerken, bebek tekstili sektöründe faaliyet gösteren köklü markalardan İdil Bebe de bu sürece dahil oldu. Şirketin borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

3 aylık geçici mühlet verildi

İstanbul merkezli İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla konkordato talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, her iki şirket ile yöneticileri Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine hükmetti.

Konkordato sürecinde üç komiser görevlendirildi

Mahkeme, konkordato sürecinin yürütülmesi amacıyla üç kişilik komiser heyeti oluşturdu. Bu kapsamda Bağımsız Denetçi Halil İbrahim Karayıldırım, SMMM Eyüp Yüksel Mutlu ve hukukçu Birce Arslandoğan konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Konkordatoda alacaklılara 7 günlük itiraz süresi

Konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklılara da 7 günlük kesin süre tanındı. Alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunarak talebin reddini isteyebilecek.

İdil Bebe ve Uygun Bebe’nin vergi kayıtları dikkat çekti

İdil Bebe Tekstil ile Uygun Bebe Mağazacılık’ın vergi levhası kayıtlarında, her iki şirketin de 2024 ve 2025 yıllarında vergi matrahının bulunmadığı görüldü. Kayıtlardaki bu durum, şirketlerin söz konusu yıllarda gelirlerinden daha yüksek gider bildirdiğine ve zarar beyan ettiğine işaret etti.