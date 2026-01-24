Avolon: Geniş gövdeli uçaklarda arz sıkıntısı 2030’lara uzanabilir

Küresel havacılık sektöründe uzun menzilli uçaklara yönelik arz sıkıntısı beklenenden daha kalıcı bir görünüm sergiliyor. Avolon, geniş gövdeli uçak segmentinde yaşanan dengenin 2030’lu yıllara kadar tam anlamıyla sağlanamayabileceğini öngörüyor. Pandemi sonrasında talep toparlansa da teslimatlar hala pandemi öncesi seviyelerin belirgin biçimde altında kalıyor.

Üretim temposu talebin gerisinde kalıyor

Mevcut üretim hızının talebi karşılamaktan uzak olması, birçok havayolunu filolarındaki yaşlı uçakları planlanandan daha uzun süre kullanmaya zorluyor. Bu durum bakım maliyetlerini artırırken, operasyonel verimliliği de olumsuz etkiliyor. Dar gövdeli uçaklarda toparlanma daha hızlı ilerlerken, geniş gövdeli segmentte sorunların daha kalıcı olacağına işaret ediliyor.

Airbus ve Boeing’in yeni uçak programlarında yaşanan gecikmeler, üretim kapasitesinin kısa vadede anlamlı şekilde artırılamayacağını gösteriyor. Özellikle motor tedariki ve parça temininde süren aksaklıklar, tamamlanan uçakların bile teslimat süreçlerini uzatıyor.

Kapasite kısıtı bilet fiyatlarına yansıyabilir

Uzun menzilli uçuşlarda yaşanan kapasite sınırlamaları, bilet fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturma potansiyeli taşıyor. Asya ve Orta Doğu pazarlarında artan yolcu talebi, geniş gövdeli uçak ihtiyacını daha da belirgin hale getirirken, sektörün arz-talep dengesini kısa vadede yeniden kurması zor görünüyor.