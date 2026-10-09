Avolon'dan 250 uçaklık dev sipariş

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Avolon, küresel havacılıkta artan talebe yanıt vermek için filosunu büyütüyor.

Anlaşmaya göre Boeing'den 140 adet 737 Max alınacak. Airbus'a verilen sipariş ise 75 adet A320neo ve 35 adet A330neo'dan oluşuyor. Böylece kesin sipariş 250 uçağa ulaşıyor.

Toplam sayı 350'ye çıkabilir

250 uçaklık kesin siparişe ek olarak 100 uçak için de alım hakkı bulunuyor. Bu hakların kullanılması halinde toplam alım 350 uçağa çıkacak.

Şirket, siparişin toplam bedelini ve teslimat takvimini açıklamadı.

Dar gövdeli modellere talep yüksek

Boeing 737 Max ve Airbus A320neo, tek koridorlu ve en çok kullanılan modeller arasında yer alıyor. Bu modeller, yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyeti nedeniyle havayolları tarafından yoğun talep görüyor.

A330neo ise uzun mesafeli uçuşlarda kullanılan geniş gövdeli model olarak öne çıkıyor. Havayolları, yüksek satın alma maliyetine katlanmadan filolarını yenilemek için kiralama yoluna gidiyor.

Portföy 1.092 uçağa ulaştı

Son siparişlerle birlikte Avolon'un sahip olduğu, yönettiği ve sipariş ettiği toplam uçak sayısı 1.092'ye ulaştı.

Şirketin portföyünde Boeing, Airbus, Embraer ve Bombardier üretimi dar ve geniş gövdeli uçaklar bulunuyor. Avolon Üst Yöneticisi Andy Cronin, yeni nesil uçaklara yönelik talebin güçlü seyrini koruduğunu belirtti.