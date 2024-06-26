Avon, Brandverse Awards 2024’ten Altın Ödül’le döndü

Marketing Türkiye Dergisi ve Boom Sonar iş birliği ile gerçekleştirilen Brandverse Awards’ın, 2024 yılı yarışma sonuçları belli oldu. Avon, Social Brands Veri Analitiği Bölümü’nde kişisel bakım kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Yarışma yıl boyunca sergilenen reklam ve pazarlama iletişimi çalışmalarını özgün değerlendirme modeliyle ele alarak sektör standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Marketing Türkiye Dergisi ve Boom Sonar iş birliği ile gerçekleştirilen Brandverse Awards’ın Veri Ödülleri Bölümü için her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 binden fazla markanın sosyal medya hesabı, Social Brands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre analitik olarak incelendi.

Yarışmanın Social Brands Veri Analitiği Bölümü’nde ödül değer görülen markalar arasında Avon, Altın ödülün sahibi oldu.

En başarılı markaların değerlendirmesine, Deloitte Türkiye de uzmanlığı ile dahil oldu

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performansları SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre analitik olarak inceleniyor.

Bu sene 1 Nisan 2023 – 1 Nisan 2024 dönemini kapsayan değerlendirmede; takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. Her kategorinin en başarılı markaları, Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla dahil olduğu kapsamlı değerlendirme sonucuna göre belli oldu. Avon ise yarışmanın kişisel bakım kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu. Ödüller, 24 Haziran’da Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da gerçekleştirilen törende sahipleri ile buluştu.