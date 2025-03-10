Avoya’dan ramazan’a özel yenilenme rehberi: Doğal destekle ramazan boyunca yenilenmek mümkün

Mineraller, Ramazan süresince bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor. Oruç sırasında kaybedilen su ve mineralleri yerine koymak, vücudu canlandırıyor ve enerji seviyelerini artırıyor. İftar sonrası vücudun zindelik kazanması için özellikle magnezyumla desteklenmesi gerekiyor. Yüksek magnezyum, oruç sırasında yaşanabilecek enerji düşüşünün dengelenmesini sağlarken, potasyum kas fonksiyonlarını destekliyor.

Ramazan’da yenilenmenin doğal ve keyifli yolunu sunan Avoya, gün içinde azalan mineral seviyelerini dengelemeye destek oluyor. Oruç sonrası ve sahurda, Avoya’nın sade ve meyveli maden suyu çeşitleri ve soğuk içeceklerinin içerdiği doğal minerallerle vücudu desteklemek, enerji dengesini korumaya yardım ediyor.

Türkiye’nin en yüksek magnezyum ve toplam mineral değerine sahip Avoya Sade Maden Suyu’nu tercih edenler, günlük magnezyum ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayabiliyor. Bununla birlikte gastronomik bir yaklaşımla hazırlanan,meyve ve bitki özlü Avoya Blend, kategorisinde en yüksek meyve oranına sahip içecekolarak öne çıkıyor. Avoya Meyveli Maden Suyu ise koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermeyen formülüyle yenileyici bir içecek deneyimi sunuyor. Her üç ürün de vücudun tazelenmesine yardım ediyor.

“Sende Bi’ Yenilik Var” mottosuna sahip Avoya; tüketicilere zengin mineralli, yenileyici bir içecek deneyimi vadediyor. Gürok Grup’un yenilikçi ve kaliteli yaklaşımıyla hayat bulan Avoya, Türkiye’nin en yüksek magnezyum ve toplam mineral değerine sahip sade ve meyveli maden suyu çeşitleri ve soğuk içecekleriyle tüketicilerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak yenilenmesine yardımcı oluyor.