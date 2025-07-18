AVOYA’ya A' Design Award & Competition’dan prestijli ödül

Uluslararası arenada estetik, işlevsellik, inovasyon ve fark yaratma açısından öne çıkan çalışmaların ödüllendirildiği prestijli A' Design Award & Competition’da 2025 yılı kazananları belirlendi. AVOYA, şık cam şişe tasarımlarıyla Ambalaj Tasarımı kategorisinde Bronz Ödülün sahibi oldu. AVOYA’ya ödülü, 17 Temmuz’da İtalya’nın Como şehrindeki Teatro Sociale Como’da düzenlenen törende takdim edildi.

“AVOYA’ya yön verirken sadece iyi bir ürün değil, bütünsel bir deneyim yaratmayı hedefledik"

AVOYA Global İş Geliştirme Lideri Eda Güral Bercow, kazandıkları ödüle ilişkin olarak “AVOYA’ya yön verirken sadece iyi bir ürün değil, bütünsel bir deneyim yaratmayı hedefledik. Şişe tasarımımız da bu yaklaşımın bir parçasıydı. Uluslararası ölçekte böyle bir ödülle takdir edilmek, bizim için hem büyük bir mutluluk hem de doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Tasarımın, markayla kurulan bağı güçlendirdiğine inanıyoruz ve bu ödül, bunu pekiştiren çok değerli bir geri bildirim oldu.” dedi.

Markanın “yenilik dolu bi’ içecek” vaadini görsel bir deneyime dönüştürmeyi amaçlayan AVOYA şişeleri; sade çizgileri, güçlü formları ve çağdaş tasarımlarıyla dikkat çekiyor. GCA Design Studio ve tasarımcı Şule Çetinkaya imzası taşıyan şişeler, camın doğal sadeliğini yansıtarak ürünün özündeki mineralli yapıyı estetik bir dille bütünleştiriyor.

A' Design Award & Competition; her yıl yüzlerce ülkeden başvuru alan, yaratıcı endüstrilerde fark yaratan projeleri onurlandıran, küresel düzeyde tanınan saygın bir platform olma özelliği taşıyor. AVOYA’nın bu alanda kazandığı ödül, markanın kategori ötesi bir içecek olma hedefini güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor.