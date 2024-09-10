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Avrupa Adalet Divanı onadı: Google, 2,4 milyar euro para cezası ödeyecek

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Google'a alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kestiği 2,4 milyar euroluk para cezasını uygun buldu.

Haber Merkezi
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Avrupa Adalet Divanı onadı: Google, 2,4 milyar euro para cezası ödeyecek
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Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Google ve Alphabet'in AB Komisyonunun para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Buna göre, mahkeme, Google ve Alphabet'in itirazını reddederek, firmanın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetine ayrıcalık sağlamak suretiyle hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 2,4 milyar euroluk para cezasını onadı.

Avrupa Adalet Divanı, Google'ın kendi alışveriş arama sonuçlarını rakip hizmetlere göre öne çıkarmasının ayrımcılık olduğuna hükmetti.

AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,4 milyar euroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.

AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonunun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağlamış, şirkete kesilen 2,4 milyar euroluk cezayı onamıştı. Google bu dosyayı en üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

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