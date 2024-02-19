Avrupa Birliği, Apple'a 500 milyon dolarlık ceza verebilir

Avrupa Birliği yaptığı uzun yasal soruşturmalar sonucu Apple aleyhine bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Belirtilene göre şirket, 500 milyon dolarlık bir tazminata mahkum edilebilir.

Önümüzdeki dönemde açıklanması tahmin edilen karara göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki kullanıcıların müzik hizmetlerine erişimini oldukça kısıtlayan Apple, tekelleşmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle haksız bulundu.

Shiftdelete'nin aktardığına göre, Avrupa Birliği yargısı tarafından kendi müzik servis sağlayıcısını rakiplerine göre belirgin şekilde öne çıkardığı belirlenen Apple, bu nedenle cezalandırılacak.

Dava, Spotify şirketinin Apple’a gösterdiği tepki sonucu 2019 yılında başlamıştı.