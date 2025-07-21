“Avrupa Kalite Lideri Ödülü” ilk kez bir Türk yöneticinin oldu

EKONOMİ (BURSA) - Kurumsal kalite yönetimi alanında Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve her yıl yalnızca bir isme verilen Avrupa Kalite Lideri Ödülü, bu yıl ilk kez bir Türk yöneticiye verildi. SOCAR Türkiye Kurumsal Kalite Grup Müdürü Dr. Ömer Özkan, Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) tarafından “ 2025 Avrupa Kalite Lideri / 2025 European Quality Leader” unvanına layık görülerek Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etti. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye’nin adayı olarak gösterilen Dr. Özkan, ödülünü Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen 66. EOQ Kongresi’nde, EOQ Başkanı Patrick Mongillon ve EOQ Genel Sekreteri Ulf Gustavsson’ın elinden aldı.

SOCAR Türkiye’de Kurumsal Kalite Yönetimi Grup Müdürü olarak görev yapan Dr. Ömer Özkan, daha önce otomotiv, doğalgaz, hizmet ve üretim gibi farklı ve kritik sektörlerde görev aldı. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması bulunan Özkan, Türkiye Kalite Derneği (KalDer), TSE Teknik Komiteleri ve Kaizen değerlendirme kurulları gibi birçok platformda aktif olarak rol alarak, EFQM modeli doğrultusunda yürütülen kalite ödüllerinde değerlendirici olarak görev yapıyor.