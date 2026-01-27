Avrupa üniversite gençliği, Türk modası ile İtalya'da buluşacak

İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

D’S damat, anlaşma kapsamında EUSA’nın Avrupa genelindeki dijital mecralarında, etkinlik alanlarında ve resmi yayınlarında “Resmi Moda Partneri” olarak yer alacak. Böylece marka, Avrupa’daki genç, eğitimli ve mobil bir kitleyle doğrudan temas kurarak uzun vadeli marka bilinirliği ve sadakati yaratmayı hedefliyor.

Anlaşma, Orka Holding’in İstanbul’daki merkezinde düzenlenen törenle imzalandı. Törene Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, EUSA Başkanı Haris Pavletic, EUSA Genel Sekreteri Matjaz Pecovnik ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kocasert katıldı.

Gençliğin dinamizmini nitelikli lüks ile buluşturuyoruz

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, bu iş birliğinin sadece bir sponsorluk değil, uzun vadeli bir küresel marka yatırımı olduğunu vurguladı. Orakçıoğlu, EUSA ile dördüncü kez iş birliği yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Avrupa’nın akademik ve sportif gençliğini temsil eden bir yapının vizyonuna ortak oluyoruz. Bugünün üniversiteli sporcuları, yarının yöneticileri ve liderleri olacak. Biz Orka Holding olarak gençliğin dinamizmini, D’S damat’ın nitelikli lüks ve tasarım gücüyle buluşturuyoruz. Sporu desteklemek markamızın DNA’sında var. Bu iş birliği, Türk moda endüstrisinin global perspektifine önemli katkı sağlayacak ve gelecekte Türkiye ile Avrupa arasındaki bağları güçlendirecek bir insan ağı oluşturacak.”

İtalya’daki şampiyona görünürlüğü artıracak

EUSA Başkanı Haris Pavletic de iş birliğinin Avrupa üniversite sporlarının prestijini yükselteceğini vurguladı. EUSA’nın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ulusal üniversite spor federasyonunu bünyesinde barındırdığını kaydeden Pavletic, her yıl Avrupa Üniversite Şampiyonaları gibi büyük organizasyonlarla on binlerce üniversiteli sporcuyu bir araya getiren Avrupa’nın en büyük spor yapılarından biri olduklarını ifade etti.