Avrupa’da büyümesini hızlandıran TEMSA’dan İrlanda, Portekiz ve İtalya’ya 65 yeni araç teslimatı

TEMSA, yüksek teknolojiye sahip, çevreci ve kullanıcı dostu araçlarıyla global pazarlarda büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak İrlanda, Portekiz ve İtalya’ya gerçekleştirdiği 65 yeni araç teslimatıyla Avrupa’daki araç parkını genişleten TEMSA, 2026 yılına güçlü bir giriş yaptı.

İrlanda’ya 49 araç, Akdeniz ve İtalya’nın en büyük adası konumunda bulunan Sicilya’ya 6 araç teslim eden TEMSA’nın ayrıca Portekiz’e ihraç ettiği 10 araçlık filonun tamamı ise Avrupa’nın ilk elektrikli şehirler arası otobüsü olma unvanına sahip LD SB E’lerden oluşuyor.

Yenilikçi ürünleriyle Batı Avrupa’da da adından söz ettiren TEMSA’nın Portekiz’e yaptığı teslimat, ülkeye gerçekleştirdiği ilk LD SB E ihracatı olarak önem taşıyor. Sicilya’ya bu sene yaptığı teslimatlarla birlikte TEMSA, adadaki araç parkını 206 adede ulaştırarak, pazardaki güçlü konumunu korumaya devam etti. Teslim edilen 6 yeni aracın, Sicilya’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Taormina’da turizm amaçlı kullanılması planlanıyor.

“Teslimatlara hız verirken, üç temel değerimizi pekiştirmeyi de sürdüreceğiz”

TEMSA CEO’su Evren Güzel, şirketin üretim gücü, geniş ürün yelpazesi ve yaygın satış-servis ağıyla bugün küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olduğunu vurgularken, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Otobüs üretimi ve satışındaki güçlü performansımızı artırarak sürdürürken, TEMSA’nın ‘tercih edilen mobilite markası’ konumunu daha da sağlamlaştırıyoruz. Bölgedeki öncelikli pazarlarımızda Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz bu üç önemli teslimat, Avrupa’daki büyüme kararlılığımızın açık bir göstergesi. Ayrıca, MD9 RHD modelimizin İrlanda’da midi segmentinde “2026 Yılın Otobüsü” seçildiğini de gururla paylaşmak isterim. Önümüzdeki dönemde de teslimatlarımızı hızlandırırken, TEMSA’yı farklı kılan üç temel değerimizi pekiştirmeyi sürdüreceğiz: Geniş ürün gamımız, müşteri odaklı çözümlerimiz ve akıllı esnekliğimiz. Bu unsurlar ışığında küresel ayak izimizi büyütmeye ve Türkiye’nin katma değerli ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”