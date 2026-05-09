Avrupa'da elektrikli devrim: Stellantis ve Leapmotor İspanya’da vites yükseltiyor

Küresel otomotiv devi Stellantis ve Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor, mevcut ortaklıklarını bir adım ileriye taşıyarak Avrupa’da ortak üretim kararı aldı. İmzalanan yeni stratejik anlaşma kapsamında, Leapmotor’un iddialı B10 SUV modeli ve Opel markası altında üretilecek tamamen yeni bir elektrikli C-SUV modeli İspanya’da banttan inecek. Bu hamle, Stellantis’in Avrupa’daki atıl kapasitesini doldurma ve Çinli üreticilerin maliyet avantajını Avrupa içindeki üretim standartlarıyla birleştirme stratejisinin en net göstergesi oldu.

Zaragoza ve Madrid hattında üretim hareketliliği

Üretim planının merkezinde Stellantis’in İspanya’daki tarihi Figueruelas (Zaragoza) tesisi yer alıyor. Opel’in 1982’den bu yana amiral gemisi fabrikalarından biri olan bu tesiste, Leapmotor’un B10 modeli 2026 yılının ikinci yarısından itibaren üretilmeye başlanacak. Hemen ardından, 2028 yılı itibarıyla yine aynı fabrikada Leapmotor mimarisini kullanan ancak tasarımı ve sürüş dinamikleri Opel tarafından geliştirilen yeni bir elektrikli C-SUV modelinin üretimi planlanıyor. İş birliği sadece üretimle sınırlı kalmayıp, Madrid’deki Villaverde fabrikasının mülkiyetinin de ortak girişime devredilmesi ve buranın yeni Leapmotor modelleri için bir üretim üssüne dönüştürülmesi tartışılıyor.

Maliyet avantajı ve gümrük duvarlarına karşı 'yerli' çözüm

Stellantis CEO’su Antonio Filosa’nın 21 Mayıs’ta açıklayacağı büyük endüstriyel plan öncesinde gelen bu duyuru, Avrupa Birliği’nin Çin menşeli araçlara uyguladığı ek gümrük vergilerine karşı da bir savunma mekanizması niteliğinde. Made-in-Europe etiketiyle üretilecek bu araçlar, Çin’in tedarik zinciri gücünü kullanarak maliyetleri düşürürken, Avrupa gümrük düzenlemelerine de tam uyum sağlayacak. Bu sayede, Avrupalı tüketicilerin en çok şikayet ettiği 'pahalı elektrikli araç' sorununun, Çin teknolojisi ve Avrupa işçiliğiyle aşılması hedefleniyor.

Özetle Stellantis, Leapmotor ile kurduğu bu derin ortaklıkla Avrupa pazarında hem pazar payını korumayı hem de elektrikli araç dönüşümünde rakiplerine karşı maliyet disiplini sağlamayı amaçlıyor. İspanya'daki bantlardan inecek olan ilk B10 modelleri, Avrupa yollarında Çin-Avrupa iş birliğinin yeni yüzü olacak.