Avrupa'da firma kuran GNS Alüminyum, yıllık 100 bin ton kapasiteye ulaştı

GNS Alüminyum Üretim ve AR-GE’den Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdris Güneş, uluslararası bir marka olmak adına bu yıl Avrupa merkezli ilk yurtdışı şirketlerini kurduklarını belirterek, GNS Europe Bv ile Avrupa'daki müşterilere daha kaliteli ve hızlı hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

2023 yılı için belirlenen 10 milyon dolarlık yatırım planını hayata geçirdiklerini kaydeden Güneş, "Üretim hattımıza; dördüncü ergitme fırını, dördüncü homojenizasyon fırını, ikinci döküm hattı, otomatik billet istifleme (Gripper) hattı, Xtrack optik hammadde ayıklama makinesi ekleyerek yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine ulaştık" dedi.

İSO ikinci 500 ve İDDMİB 64 sıralamalarında yer alarak ihracat kapasitesini her geçen yıl artıklarını belirten Güneş, 2024 yılı için de yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım planladıklarını ve bu doğrultuda bazı projeleri imzaladıklarını açıkladı. GNS Alüminyum olarak ürettikleri her ürünün karbon ayak izini hesapladıklarına da dikkat çeken Güneş, "Ürünlerimizi çevre dostu üretim süreçleriyle hayata geçirerek hem kaliteyi hem de sürdürülebilirliği aynı çatı altında buluşturuyoruz" dedi.