“Avrupa’da güçlü konumumuzu sürdürmeyi, Kuzey Amerika’da pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz”

Mega Metal, yılda 48 bin ton ince ve süper ince tel üretim kapasitesiyle ve hızlı realize olan yeni yatırım programlarıyla alanında önemli adımlar atarak büyüyor. 650 çalışanı ile geçen yıl 533 milyon doların üzerinde ciro elde etti. Yeni pazarların da eklenmesi ve artan kapasitesiyle birlikte yakın dönemde cirosunu daha da artırmayı hedefliyor.

Mega Metal Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı R. Yiğit Çetindağ, “Son bir yıl için de uzun zamandır üretmeyi hedeflediğimiz katma değeri yüksek gümüş kaplı bakır tel üretim tesisimizi devreye aldık. Bu yeni ürün ile havacılık, medikal, yüksek iletkenlikte yayın kabloları ve savunma sanayi gibi kritik iş kollarına çözüm ortaklığı sağlama hedefindeyiz” dedi.

Amerika pazarında fiilen olmak için adımlar attıklarını kaydeden Mega Metal Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetindağ, şu değerlendirmede bulundu:

“Son olarak bölgenin en önemli fuarı InterWire’da katılımcı olarak yer aldık ve gördüğümüz ilgi bizi çok memnun etti. Markamızın Amerika da zaten biliniyor ve itibarının çok yüksek olduğunu deneyimledik. Yakın dönemde kendi markamız ile Amerika da iştirak şirketimizi kurmayı ve artık Kuzey Amerika’daki faaliyetlerimizi doğrudan oradan yürütmeyi hedefliyoruz."

Hali hazırda 30’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Çetindağ, “Bunun çok büyük bir bölümünü Avrupa birliği ülkeler oluşturuyor. Bu bölgeyi gelişmiş endüstrisi ve katma değerli ürüne ihtiyaç duyan Kuzey Amerika izliyor. Ürettiğimiz ince ve süper ince teller ağırlıklı olarak endüstrinin gelişmiş olduğu ülkelerdeki otomotiv, beyaz eşya, data kabloları, savunma sanayi, havacılık gibi sektörlerde kullanılıyor. Avrupa bölgesinde ince ve süper ince tel denildiğinde akla gelen ilk marka Mega Metal. Hedefimiz buradaki güçlü pazar konumumuzu korumak ve Kuzey Amerika’da da kurmayı planladığımız iştirakimiz ile önümüzdeki dönemde pazar payımızı arttırmak” şeklinde konuştu.

En önemli ihracat pazarlarından olan Avrupa da Almanya başta olmak üzere İtalya, Fransa, İspanya ve Polonya da yerleşik birçok üretici ile rekabet ettiklerini belirten Çetindağ, “Burada bizi zora sokan en büyük engeller; Avrupalı rakiplerimizin sahip olduğu finansman avantajları, uzun dönemli ve rekabetçi enerji kontratları yapabilme becerileri ve son dönemde onlar lehine dönen rekabetçi kur avantajları olarak sayabiliriz. Önemli bir diğer pazarımız olan Amerika’da ise yukarıda saydığımız bu üç etkene transit sürelerin uzunluğunu da ekleyebiliriz. Bunu önümüzdeki dönemde Amerika’da kurmayı planladığımız yapılanma ile aşmayı hedefliyoruz” dedi.

İhracat finansmanına destek iş yaşamına katkı sunar

Çetindağ, “Müşterilerimiz ile çok yakın ilişkiler kurarak pazardaki değişimleri hızla anlamak ve paydaşlarımıza bu değişimler karşısında adaptasyon kolaylığı sağlayacak somut çözümler sunmanın sürdürülebilir büyümeyi sağlamakta en önemli etken olduğuna inanıyoruz. Bu çözümleri geliştirirken devletten de ihracatçıyı destekleyecek ihracat finansmanı seçenekleri, rekabetçi kur politikası ve enerjide rekabetçi fiyatlama gibi noktalarda destek bekliyoruz” dedi.

“İnce ve süper ince tellerdeki liderliğimizi güçlendireceğiz”

Mega Metal Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetindağ, şöyle konuştu: “Önümüzdeki 10 yıl için içinde bulunduğumuz sektörde yıllık yaklaşık yüzde 5 gibi bir büyüme öngörülüyor. Mega Metal olarak bu büyümeden alacağımız payımızı artırmak için çalışmalarımıza ve kapasite artırımımıza hızla devam ediyoruz. Hedefimiz tüm bu kapasite artırımı ve Amerika’daki iştirak yatırımımız ile Türkiye, Avrupa ve Amerika’daki pazar paylarımızı artırarak ince ve süper ince tellerdeki pazar lideri konumumuzu güçlendirmek”.