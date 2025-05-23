Avrupa’daki patent yarışında Asya ülkeleri yükselişini sürdürüyor

Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) 2024 yılı verileri, küresel inovasyon rekabetinin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. 199.264 patent başvurusu, ülkelerin ve şirketlerin teknolojik üstünlüklerini koruma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Her ne kadar 2023’e kıyasla yüzde 0,1’lik hafif bir düşüş yaşansa da, belirli sektörlerdeki hareketlilik inovasyonun yön değiştirdiğine işaret ediyor. Özellikle dijital dönüşüm, yapay zekâ ve sürdürülebilir enerji gibi alanlardaki artan başvurular, geleceğin teknoloji trendlerini şimdiden şekillendiriyor.

Patent yarışında ABD, yüzde 24’lük payıyla liderliğini sürdürüyor. Ancak Asya ülkeleri de inovasyon alanında hızla ilerliyor. Japonya yüzde 10,6’lık payıyla dikkat çekerken, Çin yüzde 10,1 ve Güney Kore yüzde 6,6’lık oranlarla patent ekosistemindeki etkilerini giderek artırıyor. Avrupa'da ise Almanya yüzde 12,6’lık payıyla kıtadaki en güçlü oyuncu olmaya devam ederken, Fransa yüzde 5,5 ve İngiltere yüzde 3,0 oranlarıyla inovasyon rekabetinde kendilerine yer buluyor.

Bilgisayar teknolojileri ve elektrikli araçlar yükselişte

2024 verilerine göre en fazla patent başvurusu yapılan alanlardan biri, bilgisayar teknolojileri oldu. 16.815 başvuruyla yüzde 3,3’lük bir artış gösteren bu alan, dijitalleşmenin ve yapay zekâ odaklı çözümlerin ne denli kritik hale geldiğini kanıtlıyor.

Öte yandan, elektrikli makineler, cihazlar ve enerji sektörü 16.142 patent başvurusu ile yüzde 8,9’luk bir büyüme kaydetti. Bu artış, elektrikli araç teknolojileri ve sürdürülebilir enerji çözümlerine olan ilginin hızla arttığını gösteriyor. Küresel çapta yeşil inovasyona yapılan yatırımların artması, bu sektörün gelecekte daha da büyük bir paya sahip olacağını ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, dijital iletişim alanındaki patent başvuruları 15.983 ile yüzde 6,3’lük bir düşüş yaşarken, tıbbi teknoloji sektörü de 15.701 başvuruyla yüzde 3,0 oranında gerileme gösterdi.

Şirketler arasındaki rekabetin kazananı: Samsung

Avrupa Patent Ofisi’nin verilerine göre, Samsung 5.107 başvuruyla en fazla patent alan şirket oldu. Huawei ise yüzde 15,4’lük bir düşüşle 4.322 başvuruda kalarak ikinci sıraya geriledi. Öte yandan, Qualcomm, Siemens, LG ve Sony gibi teknoloji devleri, patent portföylerini genişletmeye devam ediyor. Ancak, bazı büyük firmaların patent başvuru sayılarındaki belirgin düşüşler, şirketlerin inovasyon stratejilerinde değişim yaşadığını ve yeni teknoloji alanlarına yöneldiklerini gösteriyor.

“Sınai haklar, global teknoloji rekabetinin en kritik unsurlarından biri”

Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz, Avrupa Patent Ofisi’nin 2024 Patent Index raporuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılı verileri, geleceğin inovasyon alanlarını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Patent başvurularındaki yükselişin elektrikli araçlar ve sürdürülebilir enerji çözümlerinde yoğunlaşması, bu alanların artık küresel teknoloji ekosisteminde belirleyici konuma ulaştığını gösteriyor. Öte yandan, bazı büyük şirketlerde görülen patent başvuru düşüşleri, rekabetin yeni dinamiklerinin ve inovasyon stratejilerinin değiştiğine işaret ediyor. Bu durum, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin teknoloji yol haritasını çizerken dikkatle analiz etmesi gereken bir trenddir. Ar-Ge yatırımlarını sınai haklarla destekleyen şirketler, rekabet avantajı sağlarken aynı zamanda inovasyonlarını ticarileştirme süreçlerini de güvence altına alıyorlar”

Yamankaradeniz ayrıca, patent başvurularındaki artışın özellikle elektrikli araçlar ve sürdürülebilir enerji çözümlerinde yoğunlaşmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

“Bugün küresel patent trendlerine baktığımızda, teknoloji ve inovasyon odaklı ekonomilerin öne çıktığını görüyoruz. Türkiye de bilişim, yeşil enerji ve mobilite çözümleri gibi alanlara odaklanarak küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşabilir. Patent başvurularındaki artışın özellikle elektrikli araçlar ve sürdürülebilir enerji çözümleri gibi kritik sektörlerde yoğunlaşması, geleceğin teknolojilerine yapılan yatırımların bir göstergesi. Öte yandan, bazı büyük şirketlerde görülen patent başvuru düşüşleri, sektördeki değişimlerin ve yeni odak alanlarının sinyallerini veriyor. Bu durum, inovasyon stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.”