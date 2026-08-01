Avrupalı NPX, Amerikalı Ambarella’ya göz dikti

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Deniz Güldağ

Hollanda merkezli NXP Semiconductors, otonom arabaların kameralarında kullanılan yapay zeka destekli çipleri geliştiren ABD merkezli Ambarella'yı satın almak üzere harekete geçti. Konuya yakın kaynaklara göre, olası anlaşmanın değeri 3 milyar doların üzerinde olabilir.

İki şirket arasında görüşmeler sürerken, teknoloji çevrelerinde konuşulanlara göre anlaşma, NXP'nin özellikle otomotiv çipleri alanındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirebilir. Şirketin otomotiv üreticilerine yönelik çip satışlarının, bu yıl beklenen 15,1 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık yarısını oluşturacağı öngörülüyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara şehrinde bulunan Ambarella, yapay zeka modellerinin bulut yerine doğrudan cihaz üzerinde çalışmasını sağlayan "edge AI" (uç yapay zeka) teknolojisine yönelik çip tasarımlarıyla öne çıkıyor. Şirket özellikle sürücüsüz araçlarda kullanılan kamera sistemleri için geliştirdiği yapay zeka destekli görüntü işleme çipleriyle tanınıyor.

Konuya yakın kaynaklar, iki şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. Sürece başka alıcıların dahil olabileceği veya görüşmelerin sonuçsuz kalabileceği de ifade edildi.

Satın alma iddialarının ardından Ambarella hisseleri cuma günü yaklaşık %20 yükselerek şirketin piyasa değerini 3,9 milyar dolar seviyesine taşıdı. Nasdaq'ta işlem gören NXP hisseleri ise yıl başından bu yana %11 değer kazanırken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 62 milyar dolara ulaştı.

NXP ve Ambarella konuya ilişkin yorum yapmadı. Bloomberg, geçen yıl Ambarella'nın şirketi satmak için seçenekleri değerlendirdiğinin haberini yapmıştı.