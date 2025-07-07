Avrupalı veranda üreticileri alüminyumu Türkiye’den alıyor

VEYSEL AĞDAR

Bahçe ve teras ürünlerinden cam sürme sistemlerine, kapı-pencere çözümlerinden alüminyum pergola ve lamel çatılara kadar geniş bir yelpazede üretim yapan EG Group, Avrupa’nın yanı sıra Kanada’da da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

EG Veranda, EG Kozijnen, EG Glas, EG Zonwering ve EG Exclusive markalarıyla Avrupa’da geniş bir müşteri ağına ulaşan şirket, ayrıca kardeş firma GlazenschuifwandXL ile pazardaki gücünü artırıyor.

Yeni yatırımlarla büyümeye odaklandıklarını vurgulayan EG Group CEO’su Engin Güngör, 13 bin metrekarelik yeni üretim tesisi için Eindhoven’da ön anlaşma yaptıklarını belirterek, “2026 yılının ilk ayında yeni fabrikamızda üretime başlamayı hedefliyoruz” dedi.

Güngör, ürünlerinin özellikle Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, Macaristan, Polonya, Avusturya ve Bulgaristan’da yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Hollanda’da Eindhoven ve Zuidwolde’de toptan satış merkezlerinin bulunduğunu, Rijswijk, Venlo ve diğer şehirlerde ise showroom'larla hizmet verdiklerini ifade etti. Almanya’da Ahlen, Hamburg ve Mannheim’da da üretim ve teşhir alanları yer alıyor. Kanada’da ise Montreal’de üretim yapan EG Group, Toronto’daki showroom üzerinden satış gerçekleştiriyor.

Alüminyum Türkiye’den gidiyor

Şirket bünyesinde toplamda 150 kişilik bir istihdam sağladıklarını kaydeden Güngör, sadece Eindhoven’daki merkezde 65 kişilik bir ekip çalıştığını belirtti. Tüm alüminyum profilleri ve cam ürünlerini Türkiye’den tedarik ettiklerine dikkat çeken Güngör, merkezde hem B2B hem de B2C müşterilere özel ölçülendirme ve son kesim işlemlerinin yapıldığını söyledi.

İnovasyona verdikleri önemin altını çizen Güngör, “Pandemiyle birlikte dış mekân ürünlerinin ne kadar stratejik olduğunu gördük. Mevcut pazarlarda altyapımızı güçlendirmeye odaklandık. Alüminyum profil kalitemize güvenimiz tam. Müşteri memnuniyeti konusunda sınır tanımıyoruz. Avrupa’daki Türk esnaf kültürünü modern işletme anlayışıyla birleştirdiğimiz için rakiplerimizden ayrışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Piyasada daralma yok”

Avrupa’daki ekonomik durgunluğa rağmen sektörde genel bir daralma yaşanmadığını vurgulayan Güngör, “Özellikle Almanya gibi büyük pazarlarda tüketiciler daha temkinli hareket ediyor. Ancak dış mekân yaşam ürünlerine ilgi hâlâ güçlü. ABD’nin bazı ülkelere getirdiği gümrük vergileri henüz bizi etkilemedi. Çin ile iş ilişkilerimiz de devam ediyor. Kanada’daki faaliyetlerimiz sayesinde küresel dalgalanmalara karşı da daha dirençliyiz” dedi.