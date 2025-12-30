Analistler, artışın Avrupa savunma sektörünün güçlü finansal sağlığını ve stratejik önemini ortaya koyduğunu vurguluyor. ABD’deki büyük savunma şirketlerinin aksine, Avrupa’da hem yatırım hem de hissedar ödemeleri birlikte artış gösterdi.

Avrupa’nın büyük savunma şirketleri, 2025’te hissedarlara 5 milyar dolar dağıttı

Avrupa’nın önde gelen savunma şirketleri, 2025 yılı boyunca hissedarlara toplamda yaklaşık 5 milyar dolarlık ödeme yaptı. Bu ödemeler, temettü dağıtımları ve hisse geri alımları yoluyla gerçekleşti ve son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası küresel savunma harcamalarının yükselmesi, şirketlerin kârlarını artırırken yatırımcı ödemelerinin de büyümesine imkan sağladı. Ödeme artışı, sektörün güçlü finansal performansının ve talep artışının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar, bu gelişmeleri Avrupa savunma şirketlerinin güvenli ve karlı bir liman olarak görülmesini destekleyen faktörler olarak yorumladı.

Yatırım ve üretim artışı

Şirketler, yatırımcı ödemelerine rağmen üretim kapasitelerini ve araştırma-geliştirme harcamalarını artırmayı sürdürdü. 2025 yılında toplam yatırım oranının gelirlerin yaklaşık yüzde 7,9’u seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu durum, Avrupa’daki savunma şirketlerinin sadece hissedarlara ödeme yapmakla kalmayıp, uzun vadeli üretim ve Ar-Ge yatırımlarını da güçlendirdiğini gösteriyor. Analistler, artan savunma bütçelerinin şirketleri yeni projelere ve ileri teknolojiye yönlendirdiğini vurguluyor. Şirketler, özellikle askeri sistemlerin modernizasyonu ve yeni nesil silah platformları geliştirme alanlarında yatırımlarını artırdı. Bu eğilim, sektörün önümüzdeki yıllarda da büyümesini ve inovasyonu sürdürmesini destekliyor.

Avrupa’da yatırım ve hissedar ödemeleri birlikte artıyor

Airbus gibi sivil faaliyet ağırlıklı şirketler listede yer almadı. Öte yandan, ABD’de büyük savunma şirketleri 2023’te zirve yapan hissedar ödemelerinin ardından ödemelerini azaltmıştı. Avrupa’da ise hem yatırım hem de hissedar ödemeleri birlikte artış gösterdi; bu durum bölgedeki savunma sektörünün büyüme ve yatırımcıya ödeme kapasitesinin birlikte yükseldiğini ortaya koyuyor. Avrupa şirketlerinin bu yaklaşımı, bölgesel savunma sanayisinin güçlü finansal sağlığını ve sürdürülebilirliğini ortaya koyuyor. Ayrıca Avrupa’daki yatırımcılar, uzun vadeli kar beklentileri ve sektörün stratejik önemi nedeniyle ödemelerdeki artışı olumlu karşıladı.