Avrupa’nın en büyüğü yönettiği varlıkları rekora taşıdı

Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi SA, yönetim altındaki varlıklarını rekor bir seviye olan 2,16 trilyon Euroya yükselttiğini bildirdi.

Paris merkezli varlık yöneticisi, müşterilerinin haziran ayına kadar olan üç ayda 15,5 milyar Euro yatırdıklarını söyledi. Analistler ise Amundi'ye yönlendirilen varlık tutarının 7,8 milyar Euro olmasını bekliyorlardı.

CEO Valerie Baudson, piyasaların mutlak değer olarak yüksek kalması nedeniyle son dönemdeki gerilemeye rağmen önümüzdeki aylara ilişkin iyimserliğini dile getirdi. Baudson, "Yılın ikinci yarısında da devam etmesini beklediğimiz faiz oranlarındaki düşüş, teorik olarak daha riskli, daha yüksek marjlı çözümler için bir miktar ivme sağlamalıdır" dedi.