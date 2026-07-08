Avrupa'nın perakende devlerinden Tesco'da satış hazırlığı iddiası

İngiltere merkezli çok uluslu perakende şirketi ve Avrupa'nın en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Tesco'nun, Orta Avrupa'daki operasyonlarına ilişkin stratejik seçenekleri değerlendirdiği öne sürüldü.

Financial Times'ın haberine göre şirket, Macaristan, Çekya ve Slovakya'daki faaliyetlerinin geleceği konusunda bankalarla görüşmeler yürütüyor.

Haberde, Tesco'nun söz konusu ülkelerdeki operasyonlarını satma seçeneğini de değerlendirdiği belirtildi.