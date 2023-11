AWA Enerji, Koreli firmalarla Türkiye'de batarya üretimi ve satışı yapacak

Takip Et

AWA Enerji, Güne Kore'nin önde gelen şirketleri Posco International Corporation ve HD Hyundai Electric Co Ltd ile iş birliği anlaşması için imza töreni düzenledi.

Törende konuşan AWA Enerji Genel Müdürü Ömer Faruk Damar, Posco International Corporation'ın, global bir ticaret ve yatırım şirketi olarak, entegre çelik, enerji, madencilik ve ticaret iş kollarında dünya çapında faaliyet gösterdiğini ve sürdürülebilir bir dünya için yenilikçi çözümler sunma amacı taşıdığını, HD Hyundai Electric Co Ltd'nin ise elektrikli güç ekipmanları alanında sektörün öncülerinden biri olarak, yüksek kalite ve teknoloji standartlarındaki ürünleriyle tanındığını dile getirdi.

Her iki şirketin de kendi alanlarında mükemmeliyeti hedefleyen köklü ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tanındığına dikkati çeken Damar, şunları kaydetti: "Bu iş birliği kapsamında AWA Enerji, Posco International Corporation ve HD Hyundai Electric Co Ltd ile ortaklığımız, Türkiye'deki enerji piyasasına yenilikçi batarya çözümleri getirecektir. Başlangıç olarak batarya satışlarına odaklanacak bu iş birliği, hızla batarya üretimine yönelik yatırımlarla taçlandırılacak ve konteyner tipi bataryaların yerel üretimiyle enerji depolama kapasitemizi genişletecektir. Bu üçlü stratejik ortaklık, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının doğal dalgalanmalarını dengeleyerek, enerji güvenliği ve sürdürülebilirliğimiz için kritik bir önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji santrallerinin sabit ve sürekli kalitede enerji üretebilmesi için batarya depolama sistemlerinin gelişimi şarttır ve bu da alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde batarya destekli sistemlerin rolünü giderek artırmaktadır. Türkiye'nin stratejik konumu, lojistik, teknoloji ve rekabetçi iş gücü potansiyeli açısından büyük avantajlar sağlamaktadır."

Damar, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına yakınlığı ile bir üretim ve dağıtım merkezi olma potansiyellerini maksimum seviyeye getirerek, ilgili coğrafyalara dönük enerji çözümleri konusunda bir merkez haline gelmeyi hedeflediklerini aktardı.

Söz konusu iş birliğinin, her üç şirketin küresel enerji piyasasındaki konumunu güçlendireceğini, bölgesel pazarlarda önemli fırsatlar yaratacağını belirten Damar, bu iş birliğinin ayrıca Türkiye ve bölgesindeki enerji ihtiyaçlarına yüksek teknoloji ve kalite standartlarında yanıt verecek bir ortaklık da olacağını ifade etti.