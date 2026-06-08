Ay’a giden astronotlar Prada giyecek

New York'taki bir etkinlikte tanıtılan ve "Sıvı Soğutma ve Havalandırma Giysisi" olarak adlandırılan kıyafet, astronotların uzay giysilerinin altında giymesi için tasarlandı. Vücuda tam oturan kıyafette, sıcaklığı düzenlemeye yardımcı olan havalandırma tüpleri bulunuyor.

Prada Pazarlama Direktörü Lorenzo Bertelli, şirketin bu alanda geniş bir bilgi birikimine sahip olduğunu belirterek, uzay keşfi teknolojilerine farklı sektörlerden katkı sağlanabileceğini söyledi.

Axiom Space Üst Yöneticisi Jonathan Cirtain de uzay araştırmaları için geliştirilen ürünlerde farklı endüstrilerin uzmanlığından yararlanılmasının önemine dikkat çekti.

Prada, 2024 yılında da NASA'nın 2028'de gerçekleştirmeyi planladığı Artemis 4 Ay görevi için kullanılabilecek bir uzay giysini tanıtmıştı. Yeni iç kıyafet, bu işbirliğinin devamı niteliğinde.

Uzmanlara göre Prada'nın uzay sektörüne ilgisinin iki temel nedeni bulunuyor: Uzay turizmiyle ilgilenen yüksek gelir grubundaki müşterilere ulaşmak ve markayı yenilikçi teknolojilerle özdeşleştirmek.

Uzay turizmi alanına yönelik çalışmalar arttı

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ve Elon Musk'ın SpaceX'i gibi şirketler, son yıllarda uzay turizmi alanına yönelik çalışmalarını artırdı. Bu durum, lüks tüketim markalarının da dikkatini çekiyor.

Bernstein'da lüks tüketim sektörünü takip eden Luca Solca, Ay'a insanlı görevlerin yeniden başlamasının dünya genelinde büyük ilgi göreceğini belirterek, markaların görünürlüklerini korumak için bu tür projelere yöneldiğini ifade etti.

Prada'nın hamlesi, son yıllarda zorlanan lüks tüketim sektörünün yeni büyüme alanları aradığı bir döneme denk geliyor. Uzmanlar, İran savaşı ve küresel ekonomik belirsizliklerin lüks harcamaları olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Öte yandan spor giyim markası Under Armour'un Virgin Galactic ile, Columbia Sportswear'ın ise uzay şirketi Intuitive Machines ile benzer projeler yürüttüğü biliniyor.

Ancak sektör uzmanları, Louis Vuitton, Hermès ve Chanel gibi diğer büyük lüks markaların Prada'yı doğrudan taklit etmek yerine uzay sektörüne kendi yöntemleriyle girmeye çalışacağını düşünüyor.