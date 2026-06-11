AYB, Türkiye'nin yeşil dönüşüm projeleri için 200 milyon Euro finansman sağlayacak

Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB), Türk Eximbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile her biri 100 milyon Euro tutarında iki yeni finansman anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank ve TKYB, söz konusu fonları yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları için Türk küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler) ve orta ölçekli şirketlere aktaracak. AYB finansmanı, sera gazı emisyonlarını azaltan, tedarik zincirlerini ve enerji güvenliğini güçlendiren, iklim dayanıklılığını artıran ve Türkiye’de yeni yeşil istihdam yaratan projeleri destekleyecek.

“AYB’nin Türkiye’ye geri dönüşünü memnuniyetle karşılıyoruz” diyen Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bu finansman, işletmelerimizin temiz enerjiye yatırım yapmasına, verimliliklerini artırmasına ve rekabet güçlerini artırmasına yardımcı olacak. Bu, Türkiye ile AB’nin sürdürülebilir büyüme ve ortak refahı desteklemek için nasıl birlikte çalışabileceğinin somut bir örneğini teşkil ediyor” diye ekledi.

AYB Başkan Yardımcısı Robert de Groot, ülkeye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretinde, “Bu imzalar, AYB ile Türkiye arasındaki iş birliğinde yeni bir dönemi işaret ediyor. KOBİ’ler ve orta ölçekli şirketler konusunda uzmanlığa ve geniş ağlara sahip bu iki Türk bankasıyla çalışarak, ülke genelindeki şirketlere ulaşacak ve onların daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe geçişini destekleyebileceğiz. Birlikte, Türk ekonomisinin yeşil dönüşümüne ve gelişimine yatırım yapıyoruz” dedi.

AYB heyeti, sürdürülebilir ulaşım, altyapı ve özel sektörün sürdürülebilirliğini ve enerji verimliliğini desteklemeye yönelik iş birliğini artırmak konusunda Türk hükümeti yetkilileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet ayrıca Türkiye’nin güneyinde yer alan ve 2023 depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’a da bir ziyaret gerçekleştirdi.

AYB, bölgede, geniş kapsamlı AB desteği kapsamındaki 400 milyon Euro tutarındaki bir operasyonla, Hatay’ın içme suyu ve atık su altyapısının yeniden inşasını destekliyor. Bu yatırımlar, temel hizmetlerin yeniden sağlanmasına ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olurken, altyapının yüksek standartlara uygun olarak inşa yeniden inşasını ve su israfının azaltılmasını ve bölgenin ileride yaşanabilecek krizlere hazırlıklılığını destekliyor.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Avrupa Yatırım Bankası ile iş birliğimiz, Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğuna duyulan uluslararası güvenin açık bir göstergesidir. Aynı zamanda bu anlaşma, ihracatçılarımıza özellikle AB başta olmak üzere ana ihracat pazarlarında çevresel düzenlemelere uyum sağlama konusunda güçlü bir finansal destek sunmaktadır. Bu işlemle birlikte, Türk Eximbank’ın yeşil dönüşüme ayrılan uluslararası finansman hacmi 1,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. AYB gibi uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun vadeli iş birlikleri aracılığıyla, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerini tam kararlılıkla desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Bu anlaşma, Türkiye’nin daha sürdürülebilir, dirençli ve rekabetçi bir ekonomiye geçişini destekleme yolunda önemli bir adımı daha temsil ediyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak; yenilenebilir enerjiyi destekleyen, enerji verimliliğini artıran ve ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedeflerine katkı sağlayan yatırımlar için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerimizi sürdürüyoruz. Avrupa Yatırım Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, güçlü ortaklığımızı daha da pekiştirmekle kalmayıp somut çevresel ve ekonomik faydalar da yaratacağına inanıyoruz” dedi.

Avrupa Birliği atanmış Türkiye Büyükelçisi Avio Orav da “Bugün imzalanan anlaşmalar, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki faaliyetlerini yeniden güçlendirmesi açısından memnuniyet verici bir adımdır. Bu iş birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve şirketlerin rekabet gücünün artırılması gibi ortak öncelikler doğrultusunda birlikte somut sonuçlar üretebildiğini göstermektedir. AB olarak, depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanmadan sürdürülebilir altyapı, temiz ulaştırma ve demiryolu bağlantısallığına kadar Türkiye’nin daha dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeye devam ediyoruz. Avrupa Yatırım Bankası, Türk makamları ve finans kuruluşlarıyla yakın iş birliğimizin önümüzdeki dönemde de somut yatırımlara dönüşmesini temenni ediyoruz” dedi.