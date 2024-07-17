"Ayda 1,5 milyon metre kumaş 1,5 milyon pantolon üretiyoruz"

Realkom ve Realteks Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öztürk, 2022 yılında Adana’da yeni kurulmuş bir fabrikayı satın aldığını ve böylece sektörün en iddialı kumaş üreticilerinden biri olduğunu hatırlattı. Öztürk, şöyle konuştu: “Fabrika, çok yeni ve yüksek teknolojiyle kurulmuş. Aylık ortalama kumaş üretim kapasitesi 1,5 milyon metre. Yeni makine siparişlerimizi verdik ve bir yıl sonra aylık kapasitemiz 2,5-3 milyon metreye ulaşacak. Yüzde 98 birinci kalite üretiyoruz, hata puanlarımız çok düşük. Sürdürülebilir üretim adına su tüketimini 23 litreye kadar düşürdük. Bu fabrikamızda 320 kişi çalışıyor ve bu sene 50 milyon dolar ciro bekliyoruz. Yurt içinde çok büyük tedarikçiyiz. Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelere ihracat yapacağız. Biz en iyi kumaşı üreterek küresel rekabetçiliğimizi koruyoruz. Kişi başına kilogram ve ebitta rakamlarımız Pakistan, Hindistan gibi ülkelerin üreticilerden daha iyi seviyelerde. Kişi başına ciromuz 12 bin dolar ve bunu 18 bin dolara çıkarabiliriz. Karbon salınımına karşı kendi pamuk tarlamızı da ektik. 17 dönümle başladık gelecek yıl 270 dönüme çıkacağız.”

Murat Öztürk, grubun konfeksiyon üretimiyle ilgili de şunları söyledi: “2000 yılından beri erkek pantolon ağırlıklı üretim yapıyoruz. İç bünyemizde, yıkama, dikiş gibi uydu şirketlerimiz var ve yaklaşık 1.500 kişi çalışıyor. Ana fabrikamız Düzce’de, Batman ve Van’da da üretim yapıyoruz. Konfeksiyonda aylık 1,5 milyon kot pantolon üretiyoruz, ihraç ediyoruz. Rekabet ve piyasa koşullarına göre yıllık ciromuz 100-150 milyon dolar arası değişiyor. ABD ve Avrupa ağırlıklı ihracat yapıyoruz. Konfeksiyondaki sanayicilerimizin tamamına yakını üretim maliyetlerinin çok artmasından ve kurun enflasyon ile ilişkisinin kopmasından dolayı olumsuz etkileniyor. Asgari ücret 300 dolarlardan 600 dolara geldi ama bu rakama çalışacak işçi de yok. Teşviklerin güncel şartlara göre yeniden düzenlenmesi lazım. Türkiye elindeki işleri kaçırmamalı.”