Aydem Enerji, 5 yılda 3 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende satışında faaliyet gösteren Aydem Enerji, 46 yıllık sektör deneyimiyle Türkiye’nin en büyük entegre enerji şirketleri arasında yer alıyor. Toplam 27 santralinin 25’i yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan Aydem, elektrik dağıtımında Gdz Elektrik Dağıtım ve Adm Elektrik Dağıtım ile beş ilde 6,4 milyon müşteriye hizmet veriyor. Finansal piyasalardaki dalgalanmalara ve jeopolitik belirsizliklere rağmen 2025’i güçlü bir performansla tamamlayan Aydem Enerji, 3,5 milyar dolar ciro ve 1,2 milyar dolar (IFRS) FAVÖK’e ulaştı.

Grup şirketleriyle birlikte bugün 2.181 MW kurulu güce ulaşan Aydem Enerji’nin portföyünde; 20 hidroelektrik, 3 rüzgâr, 1 jeotermal, 1 hibrit güneş enerjisi ve 2 yerli kömür santrali bulunuyor. Yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bu üretim yapısı ve çeşitlendirilmiş portföyüyle Türkiye’nin toplam kurulu güç sıralamasında ilk 10 içinde bulunan şirket, 2025 yılında kapasitesine 18 MW ekleyerek 16 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. 2026 yılında da kapasitesini 18 MW artıran Aydem Enerji, 800 MW gücündeki proje havuzunda bulunan projelerin olgunlaştırılması için 20 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Odağında yenilenebilir enerji var

Aydem Perakende ve Gediz Perakende şirketleriyle 2025 yılında ülke çapında 5,6 milyon tüketim noktasında 14 milyon insana hizmet veren Aydem Enerji, 24.380 MWh/yıl enerji tedariki sağladı. 2026 yılında tüketici sayısını 5,8 milyona taşıyan şirket, bu yıl satış hacminde yüzde 3,7 artışla 25.279 MWh/yıl enerji tedariki öngörüyor.

Üretim alanındaki büyüme stratejisini yenilenebilir enerji kaynakları odağında belirleyen Aydem Enerji’nin 2026 yılı itibarıyla yenilenebilir enerjideki 1.216 MW kurulu gücünün 852,1 MW’ını hidroelektrik, 268,5 MW’ını rüzgâr, 82,2 MW’ını güneş, 6,90 MW’ını ise jeotermal kaynaklı santraller oluşturuyor.

Şanlıurfa’da depolama alanındaki yatırımlarından bahseden Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, “Şanlıurfa’da toplam 600 MW mekanik güce ve 450 MWh depolama kapasitesine sahip iki depolamalı güneş enerjisi projemiz bulunuyor. Projelerin önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Diğer projelerimiz arasında Kırklareli Kızılağaç’ta 100 MW kurulu güce ve 115 MWh depolama kapasitesine sahip depolamalı rüzgâr enerjisi projesi, Yalova ve Uşak rüzgâr santrallerinde yapılacak toplam 75 MW gücündeki dönüşüm ve kapasite artışı projeleri ile mevcut santrallerin yanında hayata geçirilecek yaklaşık 97 MW gücündeki hibrit GES projeleri bulunuyor” dedi.

3 yılda yüzde 70 büyümeyi hedefliyor

Marangoz şöyle devam etti:

“Uşak RES’te hayata geçirilen ve olumlu sonuçlarla verimlilik sağlayan repowering projemizi, Yalova RES sahasında da uygulayacağız. Yalova’da verimli alanlarda bulunan ve her biri 1,5 MW kurulu güce sahip eski teknoloji 12 rüzgâr türbinini devreden çıkararak, toplam 18 MW’lık mevcut kapasitenin yerine her biri 7,5 MW kurulu güce sahip 4 yeni nesil rüzgâr türbini kuracağız. Böylece repowering projesiyle 18 MW’lık türbin kapasitesi 30 MW’a çıkarılarak santralde 12 MW net kapasite artışı sağlayacağız. Bu projelerle önümüzdeki üç yılda yaklaşık yüzde 70 büyüyerek kurulu gücümüzü 2.000 MW’ın üzerine taşımayı planlıyoruz.”

2026’da yatırım miktarı 550 milyon doları bulacak

Elektrik dağıtımını grubun amiral gemisi olarak konumlandıran Aydem Enerji, Gdz Elektrik Dağıtım ve Adm Elektrik Dağıtım şirketleri aracılığıyla Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa’da 6,4 milyon müşterinin elektrik şebekesini ve altyapı yatırımlarını yönetiyor. Türkiye elektrik dağıtım sektörünün yüzde 12,3’ünü temsil eden şirket, dağıtım alanında 2025 yılında 285 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, bakım ve iyileştirme faaliyetleri için de 50 milyon dolar harcadı. 2026 yılına dağıtım sektöründe 450 milyon dolarlık yatırım ve 100 milyon dolarlık bakım bütçesiyle giren Aydem Enerji, yıl sonunda bu rakamlara ulaşmayı hedefliyor.