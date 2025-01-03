Aydem Enerji’de üst düzey iki yeni atama

Aydem Enerji’nin iki iştirakinde genel müdürlük koltuklarında değişim yaşandı. 1 Ocak itibarıyla Uğur Yüksel, Aydem Yenilenebilir Enerji’nin genel müdürü olarak atanırken, Ahmet Bayramoğlu ise, Aydem Enerji’nin elektrik dağıtım şirketlerinin genel müdürü olarak görevlendirildi.

Uğur Yüksel kimdir?

Enerji, bilişim ve savunma sanayii sektörlerinde 30 yılı aşan deneyime sahip Uğur Yüksel, Türkiye’nin ilk teknoparkı olan ODTÜ Teknokent’in kuruluş sürecinde yer aldı. ELDER Elektrik Hizmetleri Derneği’nde genel sekreterlik görevini yürüten Yüksel, Aydem Enerji Grubu’na katıldığı 2018 yılından bu yana Gdz Elektrik Dağıtım’da genel müdür olarak görev alıyordu.

Ahmet Bayramoğlu kimdir?

Enerji sektöründe 20 yıla yaklaşan tecrübesi bulunan Ahmet Bayramoğlu, Aydem Enerji bünyesindeki elektrik dağıtım şirketlerinde farklı üst düzey sorumluluklar üstlendi. Bayramoğlu, 2019 yılından bu yana Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm Elektrik Dağıtım’ın genel müdürlük görevini sürdürüyordu.