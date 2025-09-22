Aydem Enerji’de üst düzey iki yeni atama

Türkiye’nin öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, üst yönetim kadrosunu iki önemli atama gerçekleştirdi. Şirketin Mali İşler Grup Başkanlığı (CFO) görevine Erdinç Çetin, Operasyon Grup Başkanlığı (COO) görevine ise Ahmet Ersoy Önal getirildi.

Erdinç Çetin kimdir?

Yaklaşık 20 yıllık sektör deneyimine sahip olan Erdinç Çetin, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu.

Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Çetin, kariyerine 2006’da BSH’de başladı. 2007’den bu yana Zorlu Enerji’de çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Çetin, son olarak Yatırımlar, İşletme ve Bakım’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Çetin, Aydem Enerji’de sürdürülebilir büyüme ve kurumsal dönüşüm vizyonuna katkı sağlayacak.

Ahmet Ersoy Önal kimdir?

Aydem Enerji’de 8 yıldır farklı birimlerde görev alan Ahmet Ersoy Önal ise Operasyon Grup Başkanlığına atandı.

ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan Önal, ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nde yüksek lisans yaptı. İş hayatına Toyota’da başlayan Önal, son olarak Aydem Enerji Termik Grubu Mali İşler Direktörü olarak görev yapıyordu. Önal, yeni pozisyonunda şirketin verimlilik odaklı stratejik hedeflerine destek verecek.

Aydem Enerji hakkında

Aydem Enerji, elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteriyor.

Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçirmek, ilk yerli güneş hücresini üretmek, ilk özel elektrik dağıtım ve perakende lisanslarına sahip olmak gibi sektörünün öncü işlerine imza atan Aydem Enerji, bugün Türkiye’ye yayılan 27 santrali ile elektrik enerjisi üretiyor.

Yenilenebilir enerjiyi odağına alan Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretim şirketi, portföyünün tamamı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Türkiye’nin en büyük şirketi konumunda.

Elektrik üretimi faaliyetlerinin yanında elektrik dağıtım ve perakende şirketleri ile Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa olmak üzere 2 bölge, 5 ilde 5 milyondan fazla müşterisine hizmet sunuyor.