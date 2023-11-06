Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak'ta rüzgar enerjisi kurulu gücünü ikiye katladı

Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak'ta rüzgar kapasite artışı yatırımları kapsamında 11 yeni rüzgar türbinini üretime dahil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Serdar Marangoz, yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Kapasite artış yatırımımız kapsamında, Uşak RES’te (Rüzgar Enerjisi Santrali) planladığımız 17 rüzgar türbinini, geçtiğimiz yıl aralık ayında sahaya taşımaya başladık. 165 metre rotor çapına ve 6 megavat güce sahip, dünyanın en büyük mor kanatlı 11 türbininin kurulumunu 8 ay gibi kısa sürede tamamladık. Ağustos ayındaki Bakanlık kabulünün ardından da temiz enerji üretimine başladık. Yeni türbinlerin üretime dahil olmasıyla, toplam 52 türbinin yer aldığı Uşak RES ile ülkemizin temiz enerji arzına ve sürdürülebilirliğine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Proje kapsamında 6 türbinimiz için de çalışmalarımız devam ediyor."

Uşak RES'te mevcut kurulu gücün devreye alınan yeni türbinlerle 61,5 megavattan 127,5 megavata ulaştığının altını çizen Marangoz, "Devreye alınan türbinlerle birlikte şirketimizin toplam kurulu gücü de 1168 megavata yükseldi. Uşak RES, portföyümüzdeki 3 rüzgar santralimiz içindeki en büyük kurulu güce sahip santralimiz olma özelliğini de taşıyor." ifadelerini kullandı.

88 mor kanatlı türbinle sorumlu üretim yapılıyor

Doğa ile uyumlu üretim anlayışını temel prensip olarak benimsediklerini hatırlatan Marangoz, şunları kaydetti: "Mor renk, kuşların beslendiği canlıların dikkatini en az çeken renk. Yeni türbinlerimizin kanatlarını da sahadaki diğer türbinlerimizin kanatları gibi mor renge boyadık. Böylece kuşların beslenmek için kanatlara yaklaşmasını ve çarpmasını engelliyoruz. Sorumlu enerji üretim anlayışıyla 2013 yılında bilimsel araştırmalar neticesinde başlattığımız Mor Kanat Projemiz ile Uşak ve Yalova’daki rüzgar santrallerimizde 88 türbinimizin kanatları mor renge sahip. Dünyada tek mor kanatlı rüzgar türbinlerine sahip şirket olarak, enerji üretimimizde doğayla uyum içinde sorumlu üretim anlayışını sürdürmeye özen gösteriyoruz."