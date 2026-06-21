Ayder Grup, 3 bini aşkın araç filosuyla Türkiye genelinde hizmet veriyor

Rize'de düzenlenen Artvin-Rize Kaçkar Turizm Fuarı'nda faaliyetlerini anlatan Ayder Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Haşimoğlu, şirketin 1988 yılında kurulduğunu ve bugün Türkiye genelinde önemli bir hizmet ağına ulaştığını söyledi. Uzun dönem filo kiralamadan VIP taşımacılığa, personel servislerinden turizm faaliyetlerine kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini belirten Haşimoğlu, “ Edirne'den Kars'a ülkenin her bölgesinde araçlarımız ve operasyon ağımız bulunuyor” dedi.

Şirketin ilk olarak şahıs işletmesi olarak faaliyet göstermeye başladığını belirten Haşimoğlu, “1988 yılında kurulan bir şirketiz. Daha sonra 1990 yılında limited şirket olarak devam ettik. 2004 yılında araç kiralama sektörüne girdik. Bugün Türkiye genelinde bütün bölgelerde servis operasyon ağımızla birlikte 3 bin 500'e yakın araç parkımız bulunuyor. Bu araçların yönetimini Ankara'daki merkez ofisimizden gerçekleştiriyoruz. Antalya, İstanbul ve Rize'de şubelerimiz mevcut” diye konuştu.

Ayder Grup'un uzun dönem filo kiralama, kısa dönem araç kiralama, VIP transfer, öğrenci ve personel taşımacılığı ile turizm taşımacılığı alanlarında faaliyet gösterdiğini ifade eden Haşimoğlu, “Şu anda 100 dolayında çalışanımız bulunuyor. Yapımızda hem binek hem de ticari araçlar yer alıyor. Türkiye’de birçok kurumun personel taşımacılığını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu kurumlara araç kiralama hizmeti de sunuyoruz” dedi.

“Depozito almadan hizmet veriyoruz”

Araç kiralama sektöründe güven unsurunun önemine dikkat çeken Haşimoğlu, sektörde kendilerini farklılaştıran en önemli unsurun güven anlayışı olduğunu vurguladı. Haşimoğlu, “Bizi sektörde diğerlerinden ayıran özellik önce güven. Bu sektörde hizmet veren firmaların yüzde 99'u depozito alır. Bizde depozito uygulaması yok. Müşterilerimizden depozito almadan hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her bölgesinde operasyon ağları bulunduğunu belirten Haşimoğlu, “Bir müşterimiz Ardahan'da araç arızası yaşasa bile servis ağımız sayesinde en hızlı şekilde müdahale edebiliyoruz. Türkiye'nin her bölgesinde çalıştığımız servislerimiz var. Bu ağı kurmadan bu işi sürdürebilmek mümkün değil” dedi.

VIP taşımacılıkta talep artıyor

Doğu Karadeniz'de VIP taşımacılık alanının büyüme potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Haşimoğlu, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin bu hizmete yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Haşimoğlu, “Bölgeye gelen yabancı turistlerin önemli bölümü Arap yarımadasından geliyor. Misafirperverlik ve özel hizmet beklentisi yüksek olduğu için VIP taşımacılık hizmetlerine talep de artıyor. Bu alan bölgede gelişmeye oldukça açık bir sektör” değerlendirmesinde bulundu.

Karavan sektöründe büyüme yavaşladı

Pandemi döneminde hızla büyüyen karavan sektöründe son yıllarda önemli bir daralma yaşandığını belirten Haşimoğlu, sektörün altyapı eksiklikleri nedeniyle istenilen seviyeye ulaşamadığını söyledi. “Pandemi döneminde karavan sektöründe ciddi bir yükseliş yaşandı ancak son bir iki yıldır önemli bir düşüş görüyoruz” diyen Haşimoğlu, “Türkiye neredeyse bir karavan çöplüğüne dönüşmek üzere. Talep olmasına rağmen servis altyapısı yeterince gelişmedi. Karavan kiralama, araç kiralamadan çok daha farklı bir iş. Aslında bir araç değil, adeta bir ev veya otel teslim ediyorsunuz. Dönüşlerde ciddi problemler yaşanabiliyor. Bu nedenle bu alanda kontrollü ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Heliski rezervasyonları 2027'ye kadar doldu

Ayder Grup'un kış turizmi alanında da faaliyet yürüttüğünü belirten Haşimoğlu, Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski organizasyonlarının uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü söyledi. Heliskinin dünyanın en zorlu ekstrem sporlarından biri olduğunu vurgulayan Haşimoğlu, “Bu sporu herkes yapamaz. Buraya gelen sporcular dünyanın farklı bölgelerinde profesyonel seviyede faaliyet gösteren kişiler. Doğal pistlerde, rehberler eşliğinde kayak yapıyorlar. 2027 yılı rezervasyonlarımız şimdiden dolmuş durumda” dedi.

Heliski faaliyetlerinin bölgede yaklaşık 20 yıldır sürdürüldüğünü ifade eden Haşimoğlu, “2004 yılında başlayan organizasyonlarda ilk yıllarda lojistik destek sağlıyorduk. Daha sonra babam Ahmet Haşimoğlu'nun öncülüğünde Turkey Heliski Havacılık A.Ş. kurularak operasyonların içine girdik. Şu an yabancı ortağımızla birlikte faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğunu belirten Haşimoğlu, “Operasyonlarda üç helikopter görev yapıyor. Bunlardan biri sürekli ambulans helikopter olarak hazır bekletiliyor. Diğer ikisi kayakçıları kaydığı yerden alıyor başka yere götürüyor. Ayrıca tüm katılımcılarda GPS cihazları ve çığ durumlarında kullanılabilecek özel hava yastığı sistemleri bulunuyor. Yani bu tür durumlara karşı güvenlik önlemlerimiz de üst düzeyde “ dedi.