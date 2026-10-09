Aydın Doğan Vakfı’ndan Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda eşitlik ve liderlik vurgusu

Aydın Doğan Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı”, bu yıl Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" projesiyle aynı temada İstanbul’da gerçekleştirildi. On iki yıldır aralıksız sürdürülen buluşma, kamu, sivil toplum, akademi, uluslararası kuruluş temsilcileri ve geleceğe yön veren genç kadınları ortak bir vizyon etrafında bir araya getirdi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, konuşmasına geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da yapay zekâ endüstrisinin 1,3 trilyon dolarlık varlığı temsil eden liderleriyle çekilen ve masada hiç bir kadının yer almadığı fotoğrafa dikkat çekerek başladı. İleri teknoloji şirketlerinin iş gücünde kadın oranının yüzde 28-29 düzeyinde seyrederken üst düzey yöneticiler arasında bu oranın yüzde 12-14’e gerilediğini belirten Yalçındağ, en yenilikçi sektörlerde dahi süregelen bu "cam tavan"ın geleneklerin çok ötesinde yapısal bir engeller yumağına işaret ettiğini vurguladı.

Türkiye’de son çeyrek asırda kadınların eğitime katılımında tarihî kazanımlar elde edildiğini hatırlatan Yalçındağ, eğitimin bir son değil başlangıç olduğunu belirterek "Bir kız çocuğunun eğitim alması hikâyenin sonu değil, başlangıcıdır. Çünkü asıl soru, bu kız çocuğunun istihdama katılıp katılamayacağı, ekonomik bağımsızlığını kazanıp kazanamayacağı ve ülkenin karar masalarında yer alıp alamayacağıdır. Türkiye’de 15-24 yaş arasındaki her üç genç kadından biri ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor; kadınların istihdama katılımı ise yalnızca yüzde 32,1 seviyesinde. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2026 raporu, mevcut hızla tam eşitliğe ulaşmanın 120 yıl süreceğini söylüyor. Gerçekten 120 yıl daha beklemek zorunda mıyız? Bizim cevabımız çok net: Hayır. Değişim mümkündür. Şimdi onu hızlandırma, kız çocuklarımızı yalnızca geleceğin liderleri değil, bugünün değişim aktörleri olarak görme zamanıdır." dedi.

Yalçındağ ayrıca Vakfın yürüttüğü İhtiyaç Analizi araştırmasında genç kadınların yüzde 91,4’ünün ekonomik zorlukları, yüzde 76,7’sinin ise toplumsal cinsiyet normlarını liderlik yolundaki en büyük engeller arasında gördüğünü paylaşarak, AB destekli projeyle bugüne dek ulaşılan 7 bin 652 genç kadının yüzde 99’unun liderlik ve fırsatlara erişim konusunda güçlü bir farkındalık kazandığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve son Aydın Doğan Ödülü’nün verildiği Prof. İoanna Kuçuradi’yi anan Arzuhan Doğan Yalçındağ, Kuçuradi’den alıntı yaparak “Ben inatla umutluyum. Bu bir yaşam biçimidir, siz de inatla umutlu olun.” dedi.

Vuslat Doğan: En büyük pusulamız merakımız ve kendi iç sesimizdir

Konferans kapsamında Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen özel söyleşide, V Vakfı Kurucusu ve Başkanı Vuslat Doğan gençlerle bir araya geldi. Medya liderliğinden sanat yolculuğuna uzanan deneyimlerini ve "cömert dinleme" kavramını aktaran Vuslat Doğan, genç kadınlara belirsizlikler ve toplumsal baskılar karşısında kendi sınırlarını kaldırmaları çağrısında bulundu.

Hayat yolculuğundaki en temel kılavuzunun merakı olduğunu belirten Vuslat Doğan, konuşmasında "Yolculuk değişirken insan yolda dönüştüğü için bunu önceden tanımlamak güç. Ancak bir pusulanızın olması çok kıymetli. Benim pusulam her zaman merakım oldu. İnsan kendini dinlemeye başladığında zihninde önce bir sürü olumsuz ses ve engeller beliriyor. Fakat süreç içinde o sesler sessizliğe bürünüyor ve asıl yaratım sürecim o zaman başlıyor. Ben de ancak kendi üzerime koyduğum sınırları ve olmaz kapılarını kaldırdığımda adımlarımı cesaretle atabildim. Genç bir kadının bu hayatta kendisine emanet etmesi gereken en değerli şey kendi iç sesi, merakı ve gitmek istediği yerdir. Bütün kaosun ve belirsizliklerin içinde kimsenin bunu elinizden almasına izin vermeyin. Bu emanete sıkı sıkıya sahip çıkın. En büyük sorumluluğunuz, kendinize duyduğunuz sorumluluktur. Ne istediğinizi bildiğinizde o pusula sizi mutlaka doğru yere götürecektir." dedi.

​Birleşmiş Milletler’den ortak eşitlik ve dönüşüm mesajı

Konferansın açılış oturumunda söz alan Birleşmiş Milletler kuruluşlarının üst düzey temsilcileri de eşitlik ve kapsayıcılık mesajlarını paylaştı.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, kalıcı toplumsal dönüşümün sadece rakamlarla ölçülemeyeceğini belirterek "Başarı, yalnızca sayılardan ibaret değildir. Kız çocuklarının kendilerine daha fazla güvendiğini, erkek çocuklarının eşitliği daha güçlü biçimde desteklediğini, babaların evde daha aktif rol aldığını ve toplumların daha destekleyici ve kapsayıcı hâle geldiğini görmektir. UNICEF olarak hedefimiz: Cinsiyeti ne olursa olsun her çocuğun öğrenmek, gelişmek ve potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için aynı fırsatlara sahip olmasını sağlamak." şeklinde konuştu.

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, kız çocuklarının kendi sözlerini söyleme gücüne sahip olduklarının altını çizerek "Genç bir kadının annesi olarak yeteneğin, cesaretin ve liderliğin evrensel olduğunu hep biliyordum. Otuz yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanında kadınlarla ve kız çocuklarıyla çalışmak ise bana fırsatların ne kadar eşitsiz paylaşıldığını öğretti. Bugün Türkiye'deki kız çocukları, liderlik etmeye, kapıları kendileri açmaya ve daha eşit bir geleceği kurmaya çoktan başladıklarını bir kez daha gösterdi. Kendi adlarına, kendileri konuşuyorlar. Bize düşen, önlerindeki engelleri kaldırmak ve hayatlarına dair kararların alındığı her yerde sözlerinin geçmesini sağlamak." dedi.

UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan ise gençlere yapılan yatırımın nesiller boyu sürecek etkisine dikkat çekerek “Her çocuk, ergen ve genç; güven içinde, sağlıklı ve desteklenerek büyümeyi, öğrenip gelişerek kendi geleceğini tayin etmeyi hak eder. Bu da onların sağlığına, eğitimine ve korunmasına yatırım yapmak; aileleri desteklemek ve başta kız çocukları olmak üzere tüm gençlerin hayatlarına yön verirken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve fırsatlara ulaşmasını sağlamak demektir. Bugün çocuklara ve gençlere yaptığımız her yatırım, gelecek nesillere daha sağlıklı ve güçlü aileler ve bir toplum bırakmamızı sağlar.” dedi.

Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panellerde; gençlerin kendi projelerini ve değişim hikâyelerini aktardığı "Yarını Değiştirmek" ile sivil toplum kuruluşlarının sahadaki etki alanlarını büyütme yöntemlerinin tartışıldığı "Etkiyi Birlikte Büyütmek" oturumları katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

​Geleceğin yol haritası atölyelerde çizildi

Günün ikinci yarısında ise iki ayrı paralel atölye çalışması hayata geçirildi. Gençler ve öğrencilerin buluştuğu "Bizim Yolumuz" başlıklı oturumda gençler, güçlü olmanın kendileri için taşıdığı anlamı, eşit bir gelecek hayallerini ve ihtiyaçlarını masaya yatırarak "Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Manifestosu"nun ilk satırlarını birlikte kaleme aldı.

Sivil toplum kuruluşları, kamu, özel sektör ve fon veren kurumların temsilcilerini buluşturan "İhtiyaçtan İş Birliğine" başlıklı oturumda ise genç kadınların önündeki engellerin kaldırılması için paydaşlar arası kaynak yaratma, sosyal sorumluluk projeleri ve ortak eylem adımları tartışıldı.

Atölye çalışmasında değerlendirmelerde bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temel Haklar ve Sivil Toplum Birimi Program Yöneticisi İpek Seda Bakır ise konuşmasında "Avrupa Birliğinin yaklaşımı sadece sivil toplum kuruluşlarına hibe sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sivil toplumum etkili ve bağımsız faaliyet gösterebileceği genel ortamı güçlendirmeyi de hedeflemektedir." dedi.

Konferans, gençlerin kaleme aldığı manifestonun ve paydaşların ortaya koyduğu ortak iş birliği adımlarının paylaşılmasıyla sona erdi.