AYD’nin yarım asırlık hikayesini çalışanları anlattı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’dan dünyaya uzanan üretim yolculuğuyla öne çıkan AYD Otomotiv, yarım asrı aşan geçmişinde binlerce çalışanın emeğiyle büyüdü. “Bizim hikayemiz. Elli yıldır binlerce insan, binlerce emek, binlerce hatıra, binlerce hikâye. Birlikte yazdığımız tek bir büyük hikaye” anlayışıyla şekillenen bu yolculukta, üretimin yanı sıra çalışanların yaşanmışlıkları, ailelerine sağladıkları imkanlar ve yıllar içinde kurdukları bağlar da önemli bir yer tutuyor.

AYD Otomotiv’in çalışanlarının deneyimlerine yer verdiği özel çalışmada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın ile yaşadığı bir anıyı paylaşan çalışan, kendisine gösterilen yaklaşımın hafızasında iz bıraktığını anlattı. İşini yaparken ellerinin ve kıyafetlerinin yağ içinde olduğunu belirten çalışan, Harun Aydın’ın yanına gelerek işlerle ilgili sıkıntılarını sorduğunu söyledi. Görüşmenin sonunda Aydın’ın, elleri yağlı olmasına rağmen kendisiyle tokalaşmak istediğini aktaran çalışan, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı: “Siz benim elemanım değil, siz bu fabrikanın sahipsiniz. Burayı siz yönetiyorsunuz. O yağlı elleri tutmakla gurur duyarım.” Bu yaklaşımı hiç unutmadığını belirten çalışan, Harun Aydın’a duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

AYD’de 12 yıldır çalışan bir diğer personel ise iş hayatının yanı sıra ailesiyle ilgili önemli dönüm noktalarını anlattı. Çalıştığı dönemde aldığı maaşla evinin borcunu ödediğini ve çocuklarını okuttuğunu belirten çalışan, kızının üniversite eğitimini tamamlamasında elde ettiği gelirin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti de dile getiren çalışan, özellikle oğlunun ağır bir trafik kazası geçirdiği dönemde şirket yöneticilerinin ve amirlerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini aktardı. Yaşadığı zor günlerde gördüğü desteğin hafızasında yer ettiğini belirten çalışan, bu yaklaşımın kendisi için unutulmaz olduğunu vurguladı.

AYD’de çalışmaktan gurur duyduğunu ifade eden çalışan, şirketin ismini dışarıda duyduğunda kendisinin de bu ailenin bir parçası olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Kadın çalışanlar açısından çalışma ortamını da değerlendiren personel, şirketin kendilerinden sonraki nesillere de ulaşmasını temenni etti.