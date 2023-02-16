Aygaz, Aygaz UK şubesinin kapatılmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, 2019 yılı başında Londra'da faaliyetlerine başlayan Aygaz UK şubesinin, operasyonel verimlilik hedeflerimiz ve küresel emtia piyasalarında artan volatilite sebebiyle şube faaliyetlerinin Şirketimizin risk profili ile uyumlu olmaması değerlendirilerek kapatılmasına karar verilmiştir.

2 Aralık 2022 tarihinde alınan kararın, Aygaz UK şube üzerindeki ticari risklerin önemli ölçüde ortadan kalkmadan kamuya duyurulmasının, işlem koşullarını ve şirketimizin pazarlık gücünü olumsuz etkileyebileceği dikkate alınarak, karara ilişkin özel durum açıklaması yapılmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Şube üzerindeki yürürlükte olan temin sözleşmeleriyle ilgili riskler de dahil olmak üzere ticari risklerin önemli ölçüde güvence altına alınması ile birlikte, erteleme gerekçelerinin ortadan kalktığı dikkate alınarak, karara ilişkin özel durum açıklaması yapılmaktadır."