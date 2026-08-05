Aygaz'dan güçlü bilanço: İlk yarı karı yüzde 243 arttı

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Aygaz A.Ş., 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Şirket, yılın ilk çeyreğinde 144,4 milyon lira net kar elde ederken, ikinci çeyrekte net karını 4,2 milyar liraya çıkardı. Böylece Aygaz'ın ilk altı aydaki toplam net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 243 artışla 4,4 milyar liraya ulaştı.

Operasyonel karlılık güçlendi

Aygaz'ın ilk yarı hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüşle 52,4 milyar liraya gerilerken, operasyonel kârlılık göstergelerinde artış kaydedildi.

Brüt kar yüzde 11 artışla 5,8 milyar liraya, esas faaliyet karı yüzde 22 artışla 1,1 milyar liraya, FAVÖK ise yüzde 25 yükselerek 1,9 milyar liraya çıktı.

Bilanço büyüklüğü arttı

Şirketin toplam varlıkları ikinci çeyrek sonunda bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 artışla 96,7 milyar liraya, özkaynakları da yüzde 10 artarak 84 milyar liraya yükseldi.

Aygaz'ın net nakit pozisyonu ise dönem sonunda 3,9 milyar lira olarak gerçekleşti.