Aygaz’dan tedarik zincirini güçlendiren yeni gemi yatırımı

Türkiye’nin lider enerji şirketi Aygaz, tedarik zincirinde ilave katma değer yaratmak ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini artırmak amacıyla 52.000 ton (93.000 cbm) kapasiteli, Dual Fuel (LPG/Fuel Oil) VLGC (Very Large Gas Carrier) gemi siparişi verdi. Hyundai Heavy Industries (Hd Hyundai Samho Co. Ltd) tersanesinde inşa edilecek olan geminin 2028 yılında filoya katılması planlanıyor.

Hyundai Heavy Industries ile gerçekleştirilen inşa sözleşmesi kapsamında, Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz, Aygaz Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Dizemen ile Hyundai Heavy Industries’i temsilen Hyoung Won Hahm ve Jun Park’ın katıldığı bir imza töreni düzenlendi.

Aygaz’tan çevreci ve stratejik deniz yatırımı

Törende konuşan Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz, LPG’nin ekonomik ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması konusunda çok kritik bir ürün olduğunu vurguladı. Poyraz, “Değer zincirinin her aşamasında söz sahibi olma vizyonumuz doğrultusunda filomuza katılacak olan bu geminin, önümüzdeki yılların ihtiyaçlarını da gözeten stratejik bir adım olduğunu paylaşmak isterim. Bu yatırımla tedarik güvenliğimizi güçlendirirken, çevresel sorumluluğumuzu da dikkate alıyoruz. Dual Fuel teknolojisi sayesinde gemimiz, daha düşük emisyonlu ve daha verimli bir taşımacılık altyapısına katkı sağlayacak. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik odağımızı lojistik ve tedarik zinciri yatırımlarına da yansıttığımızın bir göstergesi. Gemimiz denizlerde Aygaz bayrağını taşırken; arkasında 65 yıllık birikimi, güçlü kurum kültürümüzü ve geleceğe olan inancımızı temsil edecek” ifadelerini kullandı.

Aygaz’ın mevcut deniz taşımacılığı filosunda yer alan Beykoz, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Bebek isimli dört gemiye eklenecek yeni VLGC ile şirketin lojistik ve tedarik kabiliyetlerinin önemli ölçüde güçlendirilerek LPG tedarikinde daha esnek, daha güvenli ve ticari faaliyetlerinde daha rekabetçi bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Yeni gemi yatırımı, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir adım niteliği taşıyor. LPG çift yakıtlı makine sistemi sayesinde gemi, daha düşük emisyonlu ve daha verimli bir taşımacılık altyapısına katkı sağlayacak. Bu yaklaşım, Aygaz’ın sürdürülebilirlik odağını lojistik ve tedarik zinciri yatırımlarına da yansıttığını ortaya koyuyor.

Bu yıl kuruluşunun 65. yılını kutlayan Aygaz, köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. VLGC gemi yatırımı; Aygaz’ın entegre iş modeli, güçlü operasyonel altyapısı ve uzun vadeli stratejik bakış açısının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İmzası atılan yeni gemi, filoya katıldığında denizlerde Aygaz bayrağını taşırken; şirketin 65 yıllık birikimini, güçlü kurum kültürünü ve geleceğe olan inancını da temsil edecek.