AYOS Meram Konaklarında yaşam başlıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Meram’ın gözde semti Durunday Caddesi üzerinde 46 bin metrekarelik geniş bir arsa üzerinde yükselen proje, tamamı villa konseptinde tasarlanan 46 özel konaktan oluşuyor. Projede yer alan 4 bin metrekarelik ekolojik gölet, İç Anadolu Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşırken proje teslimleri de başladı.

AYOS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şirin, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Konya’da nitelikli ve doğayla iç içe yaşam alanlarına olan ihtiyaca dikkat çekerek şunları söyledi: “Ayos Meram Konakları’nı tasarlarken klasik site mantığının ötesine geçmek istedik. İç Anadolu’da ilk kez bir konut projesine 4 bin metrekarelik ekolojik gölet dahil ettik. Amacımız, sakinlerine yalnızca bir ev değil; doğayla iç içe, sakin ve ayrıcalıklı bir yaşam sunmak.”

Villa konseptinde geniş yaşam alanları

Projede tamamı villa konseptinde tasarlanan konaklar olduğunu bildiren Şirin, geniş aileler için özel olarak planlandığını söyleyerek şöyle devam etti: “7+2 tipinde üç farklı villa seçeneği sunuluyor. Konut büyüklükleri 521,41 metrekare, 667,9 metrekare ve 705,5 metrekare olarak değişiyor. Tüm villalarda akıllı ev teknolojileri standart olarak yer alıyor.”

25 bin metrekare yeşil alan

Proje alanının yaklaşık 25 bin metrekaresi yeşil alanlara ayrıldığını vurgulayan Şirin, Doğal yaşamı merkeze alan planlamayla birlikte, sakinlerin şehir yaşamının stresinden uzaklaşabileceği sosyal ve peyzaj alanları oluşturulduğunu söyledi. Osman Şirin, projede doğaya verilen önemin altını çizerek, “Sadece konut üretmedik; Konya’da uzun yıllar değerini koruyacak, sakinlerine nefes aldıracak bir yaşam alanı inşa ettik” dedi.



AYOS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şirin

Asansörlü otopark ayrıcalığı

Şirin, “AYOS Meram Konakları’nda sakinlere özel kulüp evi, spor salonu, kış bahçesi, hamam, sauna ve buhar odası gibi sosyal donatılar yer alıyor. Projede ayrıca çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, mini golf sahası ve tenis kortu da bulunuyor” dedi.

Ayrıca, her villaya özel 3 araçlık kapalı otopark ve araç asansörü de projede sunulan ayrıcalıklar arasında yer aldığını vurgulayan Şirin, Proje, hem mimarisi hem de sunduğu yaşam standartlarıyla Konya’daki lüks konut projeleri arasında dikkat çektiğini belirtti.

Şirin, projede binaların tamamlandığnı ve peyzaj aşamasına gelindiğini, Haziran ayında teslimatların tamamlanacağını sözlerine ekledi.