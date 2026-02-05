Aytaç Yeğin, Pfizer’de Hastane Portföyü ve Operasyonlar Lideri oldu

Pfizer Türkiye Ticari Lideri Aytaç Yeğin, 1 Şubat itibarıyla Uluslararası Ticari Ofis’e atandı. Yeni görevinde Hastane Portföyü ve Operasyonlar Lideri olarak görev yapıyor.

Aytaç Yeğin kimdir?

2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Aytaç Yeğin, 2011 yılında Koç Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 2011 yılında Pfizer Türkiye İş Geliştirme Departmanı’nda Proje Yöneticisi olarak başlayan Yeğin; 2013–2015 yılları arasında Hastane Kategorisi’nde Ürün Müdürü, 2015–2017 yılları arasında Nöropatik Ağrı alanında Ürün Müdürü ve Portföy Lideri olarak görev yaptı.

2017–2020 yılları arasında Yerleşik Ürünler grubunda Pazarlama Müdürü ve Pazarlama Direktörü olarak çalışan Aytaç Yeğin, Upjohn iş biriminin Pfizer’den ayrılmasıyla birlikte 2020–2023 yılları arasında Viatris’te Pazarlama Direktörü olarak görev aldı. Ağustos 2023’te yeniden Pfizer Türkiye’ye katılan Yeğin; Hastane & COVID Kategorisi Lideri ve ardından Nadir Hastalıklar Kategorisi Lideri rollerini üstlendi.

Aralık 2024’ten bu yana Pfizer Türkiye Ticari Lideri olarak görev yapan Aytaç Yeğin, 1 Şubat 2026 itibarıyla Uluslararası Ticari Ofis Uzmanlık Kategorisi bünyesinde Hastane Portföyü ve Operasyonlar Lideri olarak atandı. Aytaç Yeğin, yeni görevinde uluslararası pazarlardaki hastane portföyü için ticari ve operasyonel stratejilere liderlik edecek; pazarı şekillendiren girişimleri yönetecek ve yeni nesil tedaviler için tanı olanaklarının geliştirilmesinden sorumlu olacak.