Aytemiz, Dünya Kahve Günü’nü kahve tutkunlarına özel bir kampanyayla kutluyor. 29 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında ON 7/24 Market konseptiyle hizmet veren Aytemiz istasyonlarında illy kahvelerde bir kahve alana bir kahve hediye fırsatı sunuluyor.

Dünya Kahve Günü’nü akaryakıt istasyonlarında da özel kılmak için her yıl sürücülere özel fırsatlar sunan Aytemiz, bu yıl da kahve tutkunlarını illy kahve ile mutlu edecek keyifli bir kampanya sunuyor. Dünya Kahve Günü kapsamında sunulan fırsat ile 29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında illy kahve alan tüm misafirlere ikinci kahve Aytemiz’in hediyesi olacak. Modern tasarımı, seçkin ürün yelpazesi ve taze atıştırmalıklarıyla fark yaratan ON 7/24 Market konsepti ise bu kahve deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Böylece sürücüler, sadece kısa bir mola vermekle kalmıyor; kaliteli kahve eşliğinde yolculuklarına keyif katıyor.

Aytemiz, Dünya Kahve Günü’nde kahve keyfini ikiye katlıyor - Resim : 1Günlük hayatın vazgeçilmezi kahve

Türkiye'de kahve tüketimi her yıl ortalama %15 artarken; aynı zamanda sabahların enerjisi, yolculukların en iyi yol arkadaşı olan kahve, günlük hayatın temposunda sürücüler için de hem keyif hem de mola ve motivasyon kaynağı oluyor. Aytemiz istasyonlarında, kahve severler için mola anlarını daha da özel kılan İtalyan lezzeti illy kahve; kaliteli çekirdekleri, dengeli aroması ve yumuşak içimiyle vazgeçilmez bir deneyim sunuyor.

illy, yolculukların vazgeçilmez lezzeti

Dünya çapında kahve tutkunlarının en çok tercih ettiği markalardan biri olan illy, 9 farklı bölgeden özenle seçilen çekirdeklerin ustalıkla harmanlanmasıyla eşsiz bir tat yaratıyor. Kuvvetli aroması, mis gibi kahve kokusu ve damakta bıraktığı lezzetiyle illy, kahve severlerin yolculuklarında en keyifli ana dönüşüyor.

Dünya Kahve Günü’ne özel olarak Aytemiz, 29 Eylül – 3 Ekim tarihlerinde tüm misafirlerini ON 7/24 Market konsepti ile hizmet sunan istasyonlarına davet ediyor.

Kampanyaya katılan Aytemiz istasyonlarının listesine aytemiz.com.tr ve Aytemiz Vaay mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

