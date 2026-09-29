Aytemiz, Dünya Kahve Günü’nü yüzde 50 indirimle kutluyor

Sabah güne başlarken, işe giderken, arkadaşlarla buluşurken ya da uzun bir yolculukta verilen kısa bir molada… Türkiye’de kahve kültürü ve tüketimi her geçen yıl daha da gelişiyor. Değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte özellikle espresso bazlı sıcak kahvelerden soğuk kahve çeşitlerine kadar uzanan geniş bir yelpaze, kahveyi günlük yaşamın farklı anlarının vazgeçilmezlerinden biri haline getiriyor. Bu değişim, yollardaki kahve molalarına da yansıyor; şehir içi hareketlilikten uzun yolculuklara kadar kahve, günün temposuna keyifli bir ara vermenin yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Aytemiz, Dünya Kahve Günü’nde kahve keyfini yollara taşıyor

28 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında ON 7/24 Marketlerdeki tüm illy kahvelerde yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. Aytemiz, Türkiye genelindeki yaygın ON 7/24 Market ağı ile kahve molasını farklı rotalara taşıyor ve sürücülere yolculukları sırasında kısa bir mola vererek illy kahvelerin eşsiz lezzetiyle buluşturuyor. Dünyanın önde gelen kahve markalarından illy’nin 9 bölgeden özenle seçilen çekirdeklerinin harmanından oluşan eşsiz lezzeti, sıcak ve soğuk kahve alternatifleriyle farklı damak zevklerine ve günün her anına eşlik ediyor.

Kampanyaya ilişkin detaylara ve kampanyaya katılan Aytemiz istasyonlarının listesine aytemiz.com.tr ve Aytemiz mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.