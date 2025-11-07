Aytemiz Kart’ta mobil üyelik dönemi başladı

Akaryakıt sektöründe dijitalleşmeyi odağına alan yaklaşımı ile Aytemiz, müşterilerinin akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde puan kazanmasını sağlayan Aytemiz Kart deneyimini dijitale taşıdı. Uzun yıllardır sürücülere avantajlar kazandıran ve Aytemiz’in en önemli sadakat uygulamalarından biri olan Aytemiz Kart, her yakıt alımında kullanıcılarına puan kazandırıyor. Şimdi ise bu deneyim, Aytemiz mobil uygulamasına entegre edilerek dijital ortamda da kullanıcılarla buluşuyor.

Aytemiz Kart kullanıcıları, puanlarını takip etmek için fiziki kartlarını yanlarında bulundurmaya gerek duymuyor. Tüm puan bilgileri, güncel kampanyalar ve iş birlikleri tek bir dokunuşla Aytemiz mobil uygulamasında yer alıyor. Mobile taşınan bu yeni puan toplama dönemiyle birlikte kullanıcılar, Aytemiz istasyonlarındaki akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde, sisteme entegre olan plakaları ile anında puan kazanabilecek. Toplanan puanları ise Aytemiz mobil uygulaması üzerinden takip edip, mobil cüzdanlarına aktararak harcayabilecekler. Üstelik Aytemiz mobil uygulamasında yer alan tüm kampanyalara ve iş birliklerine de katılarak avantajlardan hızlıca faydalanabilecekler.

Aytemiz Kart sahibi olmayan sürücüler, herhangi bir fiziksel karta gerek kalmaksızın Aytemiz mobil uygulaması üzerinden üyeliklerini başlatabilecek. Üyeliklerini başlatan kullanıcılar her yakıt alışverişlerinde anında puan kazanabilecek ve online olarak harcayabilecek.

Aytemiz Kart’a üye olmak artık çok kolay

Aytemiz Kart’a artık Aytemiz mobil uygulaması üzerinden sadece birkaç basit adımda kolayca üye olabilir ve avantajlardan hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Aytemiz Kart’a ilk defa üye olacak sürücüler uygulama marketlerinden Aytemiz mobil uygulamasını indirip, uygulamaya giriş yaptıktan sonra “Biriktir Kazan” seçeneğini takip ederek hızlıca puan biriktirmeye başlayabilir.